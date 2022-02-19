كارول سماحة عن أغنيتها الجديدة: عاملة فوضى فى العالم العربي

تعيش الفنانة كارول سماحة، حالة كبيرة من النجاح الفني، بعد طرح أغنيتها الجديدة «فوضى» في أوائل فبراير الجاري، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وحققت حتى الآن ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وعلقت كارول سماحة على النجاح الكبير لأغنيتها، قائلة: «الأغنية عاملة صدى كبير فى العالم العربي، وأنا فعلا سعيدة بالنجاح اللي حقتته والتفاعل الكبير اللى حصل من الجمهور، رغم أنها جرى طرحها من أسبوعين بس على يوتيوب، وعلى الرغم من أن الأغنية باللهجة اللبنانية إلا أنها وصلت لعدد كبير من الدول العربية زي مصر ولبنان والخليج وكذلك المغرب»، بحسب حديثها لـ«الوطن».

كارول سماحة تكشف كواليس أغنية «فوضى»

وأوضحت سماحة، سر تسمية الأغنية الجديدة بذلك الاسم غير المألوف: «الأغنية اسمها فوضى، لأنها بتتكلم عن الفوضى اللي بتحصل في حياتنا دلوقتي، سواء على المستوى المهنى من حيث الأشخاص اللي عايزين الشهرة، وهما معندهمش الموهبة أو المستوى السياسي أو الشخصي الكافي»، مشيرة إلى أنها تحرص في الوقت الحالي على تقديم عدد من الأغاني الاجتماعية التى تتناول موضوعات عن الحياة اليومية.

تفاصيل أغنية «فوضى»

أغنية «فوضى» من تأليف سليم عساف، وألحان اليكساندر ميساكيان، وتوزيع إيلي بربر وإخراج باسل ناصر، وجرى طرحها في 2 فبراير 2022، عبر قناة الفنانة اللبنانية الرسمية على «يوتيوب»، وكلماتها هي كما يلي:

يلا نغير جو

بدي شوف ناس جداد

زهقاني من نفس المواضيع القدامى

بتنعاد شو كترو

الكذابين للشهرة جوعانين

وخصوصي المغرورين

خليهن عني بعاد

فوضى فوضى حواليه

عالم منا طبيعية

كلو مفكرلي حالو

أقوى حدا بالبشرية

عبالي أفصل حالي

عن كل حدا سلبي

ما تسمعني اخبار

إلا البيفرح قلبي

قربني للحلوين

بعدني عن المعقدين

وصحابي المهضومين

خليهن جنبي