كارول سماحة تشعل أجواء الأوبرا احتفالا بعيد الحب.. شكر لمصر وباقة ورد

أحيت الفنانة كارول سماحة، حفلا غنائيا كبيرا على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ضمن احتفالات الأوبرا بعيد الحب التي بدأت أمس الأول.

كارول سماحة تبدأ حفلها بـ «إطلع فيا هيك»

وقدمت كارول خلال الحفل عددا كبيرا من أهم وأشهر أغنياتها، حيث صعدت على المسرح بأغنية «إطلع فيا هيك»، وقدمت مجموعة كبيرة من أغانيها منها غالي علي، انسى همومك، سهرانين، أضواء الشهرة.

كارول سماحة وامتنان لمصر

ظهرت كارول وهي ممكسة بيدها باقة ورد حمراء بمناسبة الاحتفال بعيد الحب وأهدته لجمهورها ولزوجها وليد مصطفى ولمصر التي احتضنتها طيلة السنوات الثماني الماضية منذ أن تزوجت زوجها.

وعبرت كارول عن امتنانها للبلد التي احتضنتها منذ زواجها من وليد مصطفى قبل 8 سنوات وشهدت على الكثير من نجاحاتها.

وقالت في كلمتها للجمهور: «مصر احتضنتني منذ أن تزوجت من زوجي وليد مصطفى وجئت للعيش بها من 8 سنوات، ما شفت إلا الخير من مصر والمصريين وحب أهلها للفن وتقديرهم للفنانين، وأقدم بوكيه الورد هذا إلى مصر، وسيتسلمه شخص يرمز إلى الرجل المصري الشهم الطيب الوفي المحب لبلده وعائلته، وهو زوجي وليد مصطفى، وأقول له كل سنة وانت طيب».

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، كليب أغنيتها الجديدة بعنوان «يا شباب يا بنات» مؤخرا وهي كلمات سليم عساف، وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، إنتاج شركة لايف ستوديوز، وإخراج بتول عرفة.

وتأتي كلمات أغنية يا شباب يا بنات كالآتي:

أنا عندي تنَين صحابي

على قلبي غاليين

الأول بعده عذابي

راكض ورا الحلوين

والتاني مجوز يللي

حبا قلبو من سنين

واللي جمعهن

انّو تنياتن كذابين

يا شباب يا بنات

شو فيها هالحياة

خلينا مبسوطين