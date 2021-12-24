كارول سماحة «تزغرد» على الهواء وتغني «بنت الجيران».. فيديو

غنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أغنية «آه يا دنيا» للمطربة بوسي، كما غنت أغنية «بنت الجيران» لـ حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك خلال لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس.

كارول تزغرط على الهواء.. ومنى الشاذلي: أداءك غلط

وشاركت كارول سماحة في فقرة «سؤال وعقاب» بالبرنامج، حيث طلبت منها الإعلامية منى الشاذلي، الإفصاح عن موقف أدى لحدوث مشاجرة بينها وبين زوجها «وليد»، أو إطلاق «زغرودة» مصري طويلة على الهواء.

وقررت كارول سماحة، إطلاق الـ «زغرودة»، معلقة عليها منى الشاذلي، قائلة: «هي تحفة في الصوت بس الأداء غلط، الزغروطة المصري من الشمال لليمين بس أنتي عملتي لسانك من فوق لتحت»، فقررت «كارول» إعادتها مرة أخرى وسط تصفيق الجمهور.

منى الشاذلي مازحة كارول سماحة: بسمع صوتك من بلوكنتي

وفاجئت الإعلامية منى الشاذلي الفنانة كارول سماحة، بأن صوتها يصل لمنزلها المجاور أثناء إجرائها تدريبات الصوت، قائلة: «بسمعك بتعملي فوكاليز من بلكونة بيتنا، أولا دي حاجة مسلية وممتعة جدا، وأول مرة أقولك الموضوع ده».

وواصلت «الشاذلي»: «لما حد عندي يقولي إيه الصوت ده.. حد مشغل استريو؟ فحد من بناتي يقول لأ دي كارول بتدرب فوكاليز»، فردت عليها «كارول»: «أول مرة بتقولي لي الكلام ده، وإنتي سايباني أتمرن؟».

كارول سماحة تغني «إيرما لادوس»

وطلبت الإعلامية منى الشاذلي من كارول سماحة الإفصاح عن اسم فنان أو فنانة بينها وبينه مشكلة أو أداء أغنية «إيرما لادوس» للفنانة الكبيرة شادية، فقررت «كارول» غناء الأغنية وهي ترتدي قبعة على رأسها وواضعة حول عنقها الريش.

وأوضحت الفنانة اللبنانية، أنها تشتاق للمشاركة في عمل مسرحي: «بحب كتير حقبة الريترو، باللبس والميوزك والجو، كان فيه رقي غريب».