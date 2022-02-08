نقابة الإعلاميين تمنع حسام الحداد من الظهور الإعلامي لحين انتهاء التحقيق معه

أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، اليوم الثلاثاء قرارا برقم 3 لسنة 2022 بمنع ظهور حسام حداد مُقدم برنامج «صباح الخير يا مصر» علي أي وسيلة إعلامية داخل مصر لحين انتهاء التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من مخالفات مهنية وقانونية، ومخالفة ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك وتوفيق أوضاعه داخل نقابة الإعلاميين.

«الإعلاميين»: مقدم «صباح الخير يا مصر» خالف ميثاق الشرف

وأضاف نقيب الإعلاميين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر» خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب المبادئ العامة مادة 4 التي تنص على: «تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، والماده رقم 9 الخاصة بـ «احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستمعين ومشاهدين».

مدونة السلوك المهني

وأوضح نقيب الإعلاميين أن مقدم البرنامج خالف المادة 9 في باب الواجبات وتنص على: «الامتناع عن بث ما يغذى أو يكرس ثقافة العنف والكراهية»، كما خالف مدونة السلوك المهنى في بندها العاشر الذي ينص علي: «الامتناع عن إثارة الكراهية والتميز والتحريض بكل أنواعه بين أطراف الشعب وفئاته».

ولفت «سعدة» إلى أن النقابة تهيب بكل ممارسى النشاط الإعلامي الالتزام بالمهنة الإعلامية والتأكيد الدائم على روح الترابط والانتماء للوطن وكل من يمثله خارجياً.

ووجه نقيب الإعلاميين التحية والتقدير والاحترام للمنتخب الوطني الأول الذي ظهر بصورة مشرفة يفخر بها كل مصرى في كأس الأمم الافريقية الأخيرة.

وعبر نقيب الاعلاميين عن مؤازرة النقابة للفريق الأول للنادي الأهلي في مهمته الوطنية العالمية كممثل للكرة المصرية الأفريقية في كأس العالم للأندية، وتمنى أن يصل لمنصات التتويج في البطولة التي تضم الأندية الأفضل في القارات الست.