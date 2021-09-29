«الإعلاميين» تراجع تترات البرامج لحصر المشتغلين بالمهنة دون تصريح

كشف مصدر مسؤول في نقابة الإعلاميين أن النقابة تشهد حاليا استقبال العديد من طلبات المشتغلين بالمهنة للحصول على تصريح مزاولة المهنة أو القيد في جداول النقابة، موضحا أن النقابة تراجع تترات البرامج سواء في الراديو أو في التليفزيون، حيث يتم مراجعة الأسماء الواردة بهذه التترات مع إدارة القيد والتصاريح لبيان ما إذا كانت هذه الأسماء قد قننت أوضاعها من عدمه طبقا لقانون نقابة الإعلاميين.

تصريح مزاولة المهنة

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النقابة برئاسة الدكتور طارق سعدة قد وجهت خطابات لمختلف القنوات والمحطات الإذاعية طالبت فيها بضرورة توفيق أوضاع العاملين فيها والذين يخضعون لقانون نقابة الإعلاميين سواء بالحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة وهم الفئات الخمسة «مقدمي البرامج والمعدين والمراسلين والمخرجين والمحررين»، موضحا أن هناك حالة من الاستجابة من قبل القنوات والمحطات الإذاعية.

وضمت قائمة الذين تقدموا بأوراقهم للحصول على تصريح مزاولة المهنة خلال الأيام القليلة الماضية كل من: الدكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج «تحت الشمس» على قناة «الشمس»، ومحمود سعد مقدم برنامج «باب الخلق» على قناة «النهار»، وأحمد حسام ميدو، مقدم برنامج «أوضة اللبس» على قناة «النهار»، وخيري رمضان مقدم برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، وإبراهيم عيسى مقدم برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، ودينا رامز مقدمة برنامج «ست الستات» على قناة «صدى البلد»، وحمدي رزق مقدم برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، ومصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، ونشوى مصطفى مقدمة برنامج «بنت البلد» على قناة «صدى البلد»، وعدلي القيعي، مقدم برنامج «ملك وكتابة» على قناة «الأهلي»، وإبراهيم المنيسي مقدم برنامج «ملك وكتابة» على قناة «الأهلي».

نقيب الإعلاميين

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، في تصريح سابق إن النقابة ستطبق القانون على الجميع، مشيدا بحالة الاستجابة من قبل القنوات والمحطات التي تمت مخاطبتها لتوفيق أوضاع العاملين بها، كما أوضح أن عدم تقنين أوضاع المشتغلين في مهنة الإعلام طبقا للقانون يعرض أيضا الشخصية الاعتبارية للوسيلة الإعلامية للغرامة والغلق وفقا لنص المادتين 88 و89 من قانون نقابة الإعلاميين.