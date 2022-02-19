رابط التسجيل بقاعدة بيانات المصريين بأوكرانيا في حالة الحرب مع روسيا

أعلنت السفارة المصرية بالعاصمة الأوكرانية، كييف، تخصيص بريد إلكتروني حرصا منها على التواصل المستمر والفعال مع المواطنين المصريين والطلبة بمختلف المدن الأوكرانية، وذلك في ضوء التوترات الأمنية في المناطق الشرقية، نتيجة الأحداث الجارية بينها وبين روسيا والحديث عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأهابت السفارة بالمواطنين بموافاتها ببيانات التواصل الخاصة بهم (الاسم - رقم الهاتف- العنوان- البريد الإلكتروني)، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الشأن وهو embassy.kyiv@mfa.gov.eg، ليتسنى للسفارة التواصل المباشر في حالة حدوث أي أزمة أمنية، كما يمكن الاتصال على رقم الهاتف +380 44 272 1327 أو البريد الإلكتروني الرسمي للسفارة eg.emb.kiev@gmail.com.

وفي سياق متصل، أعلنت الجالية المصرية في أوكرانيا «البيت المصري» - الإتحاد العام للمصريين بالخارج فرع أوكرانيا، بالتعاون والتنسيق مع السفارة المصرية في أوكرانيا، عن البدء في الحصر والإحصاء لأبنائها المتواجدين على الحدود الشرقية، بتدشين موقع إلكتروني خاص بطلاب مدينة خاركوف الأوكرانية، مطالبة من الجميع التسجيل الفوري لعمل حصر دقيق بأعداد المصريين المتواجدين بالمدينة المذكورة والمدن التابعة لها.

ويتم التواصل من خلال إحدى الطرق الآتية:

1- يستطيع الطلاب في المناطق المذكورة إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة في نموذج جوجل فورم، مرفق رابطه بالأسفل على أن يتم تعبئته بالبيانات التالية:

- صورة جواز السفر.

- صورة الإقامة.

- رقم الهاتف- المهنة (في حالة الطالب يذكر اسم الجامعة والسنة الدراسية).

- العنوان- المدينة التابع لها.

2- كما تم إنشاء مجموعتين على تطبيق تليجرام باسم المدينتين الأساسيتين (لوجانسك، دونيتسك) من خلال الرابط أو هذا الرابط .

3- كما أتيح فتح باب التطوع للراغبين من أبناء الجالية والمقيمين، لاعتمادهم من إدارة الجالية والسفارة المصرية كممثلين لهما في هذا الظرف الراهن بين روسيا وأوكرانيا، على أن يتم التواصل المباشر مع إدارة الجالية بالإتصال على كل من:

- السيد/ علي فاروق (رئيس الجالية +380984040443).

- السيد/ عاصم أبو الدهب (النائب الأول لرئيس الجالية +380 (66) 153 66 66).

- السيد/ أحمد السعيد (النائب الثاني لرئيس الجالية +380 (93) 039 59 38).

- السيد/ خالد محمد (مسؤول لجنة الشباب +380 (50) 712 92 33).

- السيد/ شريف رضوان (رئيس الهيئة الإدارية +380 (67) 770 58 85).

- السيد/ محمد أبو ذكى (رئيس اللجنة الثقافية +380 (96) 282 39 11).

- السيد/ أحمد فرحات (اللجنة الإعلامية +380636966434).