عطل يصيب موقع «ترامب» للتواصل الاجتماعي في أول يوم تجريبي

شهدت منصة تروث للتواصل الاجتماعى التى اطلقها الرئيس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عطلً فنياً فى اليوم الاول لإطلاقها بشكل تجريبى، ويحاول عدد كبير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الدخول على المنصة الجديدة، لكن دون جدوى، حيث تتصدر رسالىة "ايرور" للمستخدمين فى حالة المحاولة للدخول على المنصة للتسجيل عليه.

تروث"، تم اطلاقها بهدف تجميع مناصريه

وبحسب ما علنته ترامب فى وقت سابق، فإن منصته الجديدة "تروث"، تم اطلاقها بهدف تجميع مناصريه، وذلك بعد ان تم حظره من على منصات التواصل الاجتماعى الاشهر فة العالم "فيس بوك وتويتر"، بسبب الاحدث التى شهدتها البلاد خلال فترة الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وحجب موقعى تويتر وفيسبوك و يوتيوب، فى شهر يناير 2021، حسابات ترامب بتهمة تحريض انصاره على اقتحام مبنى الكونجرس، حيث كان يتابعه فى وقتها نحو 89 مليون متابع على "تويتر"، و35 مليوناً على "فيسبوك"، و24 مليوناً على "إنستغرام".

حظر ترامب من على فيس بوك وتويتر

وشهدت فترة تولى ترامب استخدامه منصة تويتر لمخاطبة العالم، واصدار اى قرارات مصيرية تشهدها البلاد، حيث شهدت الإقالات والتعيينات التي أجراها.

ونشر ترامب عل منصته الجديدة والتى يتابعه عليها 317 شخصا، وظهر حسابه وهو يحمل علاقمة التوثيق الحمراء والتى تشبه العلامة لالزرقاء فى فيس بوك، تغريدة واحدة، بعبارة "استعدوا.. رئيسكم المفضل سيراكم قريباً"، مؤكدا على أن منصته الجديدة ستقف في وجه "تعسف عمالقة التكنولوجيا، الذين اتهمهم بإسكات الأصوات المعارضة في الولايات المتحدة.

وقال محمد الحارثى خبير الإعلام الرقمى، لـ"الوطن"، أن المنصة تم اطلاقها بشكل تجريبى، ومن المتوقع ان تتعرض لإى مشاكل، مشيرا الى أنه من الممكن أن يكون السبب فى سقوط المنصة الضغط الكبير عليها من قبل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الراغبون فى التسجيل.

منصة ترامب سيغلب عليها الطابع السياسى

وأضاف، أن منصة ترامب سيغلب عليها الطابع السياسى، موضحا ان هناك منصات مختلفة، مثل تويتر والتى يكون الهدف منها استعراض الافكار، وايضا فيس بوك والهدف منه تجميع العائلة والاصدقاء، وتيك توك، والهدف منه تجميع الشباب،و غيرها من المنصات التى تتخذ اتجاهات مختلفه، بينما ستكون منصة ترامب الجديدة سياسية بشكل اكبر.

المنصة الجديدة اذا لم تعطى اى اضافة فسوف تختفى

واكد الحارثى على ان المنصة الجديدة اذا لم تعطى اى اضافة فسوف تختفى، مثل الكثير من منصات التواصل التى ظهرت واختفت دون تأثير، خصوصا فى ظل حالة الزخم الشديد فى وجود منصات تواصل اجتماعى كثيرة حاليا.