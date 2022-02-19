أول يوم دراسة التيرم الثاني 2022 بمدرسة الراهبات: حضور كبير وتدابير وقائية

انطلق أول يوم دراسة التيرم الثاني 2022 في المدارس التي تعمل يوم السبت وأبرزها مدارس الراهبات، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ كل التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بشأن حضور الطلاب وتطبيق التباعد الاجتماعي بينهم في الفصول وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية، فضلاً عن تخصيص الحصص الأولى للحديث عن تضحيات رجال الشرطة.

مديرة مدرسة الراهبات: الحضور بأول يوم دراسة شبه كامل

قالت باسمة فرح، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات لغات بقصر النيل، إن إدارة المدرسة حريصة على التعقيم اليومي لجميع الفصول والمرافق لتوفير نوع من الأمان لصحة الطلاب والعاملين بالمدرسة والحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت «باسمة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ أول يوم دراسة الترم الثاني 2022 شبه كامل العدد بالمدرسة، إذ جرى استقبال الطالبات بعد فترة غياب، واصفة طالبات مدرسة الراهبات الفرنسسكينات بالـ«متميزات في السلوكيات»، مؤكّدة أنَّ المدرسة تحرص على غرس المبادئ السليمة في الطالبات منذ الصغر بالتعاون مع أولياء الأمور: «يهمنا سلوكيات البنات ويكونوا متميزات».

باسمة فرح: اتفاقية مع أولياء الأمور في أول يوم دراسة

وأوضحت باسمة فرح، أنَّ المدرسة حرصت على منح الطلاب نوع من الأمل في أول يوم دراسة الترم الثاني 2022 خاصة للطالبات اللاتي لم يتفوقن دراسياً في الفصل الدراسي الأول، مؤكدة أنه بالإرادة والمثابرة يمكنهم تحقيق كافة الأهداف المرجوة بجانب استخدام المواهب التي منهحا الله لهم.

وفي أول يوم دراسة التيرم الثاني 2022، حرصت باسمة فرح، على إعداد اتفاقية مع أولياء الأمور والطالبات مفادها العمل على تحقيق الهدف الأساسي للمدرسة وهو المحبة المتبادلة بين الطالبات والمعلمين وبين جميع الأسر الخاصة بالمدرسة والثقة في الله أنه لا يضيع أجر إنسان يجتهد ويكلل جميع الأعمال بالتوفيق، مشددة على ضرورة الثفة في الذات ويجب على كل إنسان استخدام مواهبه في تحقيق العديد من النجاحات، فضلاً عن الثقة في الآخرين: «المدرسة أصبحت البيت الثاني».

وأكّدت أنَّ شعار المدرسة للعام الدراسي الحالي هو العطاء ويعني تقديم كل طالبة أفضل ما عندها لتحقيق الأفضل دائماً، لافته إلى أنه اعتباراً من أول يوم دراسة التيرم الثاني 2022 تتمنى استكمال الدراسة حضورياً في المدارس ولا تتوقف لأن الطالبات والأسر وإدارة المدرسة عانت معاناة صعبة العامين الماضيين بسبب تعطيلها: «نطلب من الله أن تنتظم الحياة والدراسة».