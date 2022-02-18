«التعليم» تحدد موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ غداً السبت الموافق 19 فبراير الجاري، حضورياً في المدارس، ووسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كتعقيم وتطهير الفصول المدرسية وتوزيع أجهزة على المدارس لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس، فضلاً عن إلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الفصل الدراسي الثاني ينتهي يوم الخميس الموافق 9 يونيو المقبل، وتبدأ بعد ذلك امتحانات نهاية العام الدراسي، موضحة أنها حرصت على الاستعداد الجيد للدراسة والامتحانات وعملت على توفير الكثير من القنوات التعليمية التي تتيح شرح المقررات الدراسي وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

تخصيص الأسبوع الأخير في الفصل الدراسي الثاني للمراجعة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني يتم احتسابها ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحسب ضمن نسبة الحضور، مؤكدة أنه سيتم تخصيص الأسبوع الأخير في الفصل الدراسي الثاني من خطة توزيع المناهج للمراجعة، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من كل المنصات التعليمية التي وفرتها.

وبالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم تفاصيل الفصل الدراسي الثاني، أكدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، على ضرورة إعادة طبع الكتب المدرسية وتطوير الأسئلة بها بما يتناسب مع النظام الجديد ووضع امتحانات متدرجة الصعوبة ومتناسبة مع الفروق الفردية لجميع الطلاب وتكون واضحة وليست تعجيزية حتى لا يختلف على الإجابة المعلمين أنفسهم.

«الحزاوي»: ضرورة إعادة النظر في المناهج المقررة عند إلغاء التشعيب

وأضافت «الحزاوي» لـ«الوطن»: يجب أن يكون عدد الأسئلة في الامتحان متناسبا مع الوقت الزمني المخصص له ومراعاة عند وضع امتحان اللغات الثانية أن يكون في نفس مستوى امتحانات اللغات الأخرى حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، لافتة إلى ضرورة وضع جدول الامتحانات النهائية بما يناسب الأيام المتبقية في السنة الدراسية ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الشعب في الثانوية العامة.

وأشارت داليا الحزاوي إلى أنه إذا كان هناك إصرار على إلغاء التشعيب في الثانوية العامة، فيمكن أن يتم ذلك من دفعة «أولى ثانوي القادمة» حتى يكون لدى الطلاب وقت كافٍ ليعرفوا ميولهم وأي اتجاه يريدون، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في المناهج المقررة عند إلغاء التشعيب في الثانوية العامة.