«التعليم» تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، بالتزامن مع انطلاق الدراسة غداً السبت 19 فبراير الجاري في المدارس، ووسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، موضحة أنها وفّرت العديد من المنصات التعليمية للطلاب قبل انطلاق الامتحانات للاستفادة منها.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ اعتباراً من 7 مايو 2022، وتُعقد في لجان مؤمّنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن هذه الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

بدء امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو المقبل

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ اعتبارا من 21 مايو 2022، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022، موضحة أن مدة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 97 يومًا بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، لافتة إلى أنها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على استعدادات استقبال الطلاب.

مطالب أولياء الأمور في الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق متصل، كشفت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، عن مطالب أولياء الأمور بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني وتحديد وزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات، مؤكدة ضرورة رفع الغياب من المدارس ومراعاة كثافة المناهج المقررة في الترم الثاني: «المناهج كبيرة وغير متناسبة مع عدد الأيام الفعلية في الترم الثاني».

وأضافت «الحزاوي» لـ«الوطن»، أن أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي يريدون خطة واضحة المعالم في بداية الترم الثاني لتحديد الدروس المقرر الانتهاء منها في هذا الترم ونماذج استرشادية بصفة مستمرة لمساعدة أولادهم في التدريب على الامتحانات الخاصة بالنظام الجديد.

وشددت داليا الحزاوي، على ضرورة الإعلان عن خطة سير امتحانات الثانوية العامة، قائلة: «القرارات الفجائية والكثيرة تحدث نوعا من القلق والتوتر للطلاب وأولياء الأمور»، مؤكدة أنه لا يفضل عقد الامتحانات إلكترونيا لأن الثانوية العامة لا تحتمل وجود أي أخطاء.