محافظة القاهرة تتخذ إجراءات مهمة قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات، بإنهاء الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني بتنظيف محيط المدارس، ورفع تراكمات القمامة، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، وتهذيب الأشجار، وصيانة أعمدة الإنارة في الشوارع المؤدية للمدارس، مع متابعة استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال التيرم الثاني، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تعقيم المدارس ودورات المياه، والحد من الكثافات داخل الفصول، وتنظيم دخول وخروج الطلاب وارتداء الكمامة.

نظافة محيط المدارس

أكدت محافظة القاهرة، في تقرير لها، أن من ضمن الإجراءات، الحفاظ على نظافة المدارس ومحيطها، مع التعامل مع مياه الأمطار، وتطهير سطح المدارس، مع وجود مشرف صحة لمتابعة المعايير الصحية، والعمل على حماية التلاميذ من الأمراض، والتاكد من حصول العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية على الجرعة التنشيطية، للحد من انتشار فيروس كورونا، ووضع بوسترات التوعية فى أماكن واضحة داخل المدارس، بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

حظر الدروس الخصوصية

وشددت محافظة القاهرة على الأحياء، بضرورة التنسيق مع إدارات التعليم وشركة الصرف الصحي، وهيئة النظافة والكهرباء، لمتابعة كل المرافق بجميع المدارس، لضمان انتظام سير العملية التعليمية من أول يوم، دون أية عراقيل، بالإضافة إلى تسيير حملات بانتظام، لمتابعة حظر مراكز الدروس الخصوصية، وغلق أية سنتر يمارس نشاطه خلال الفترة الراهنة، ضمن الإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، مع اتخاذ إجراء قانوني ضد المراكز المخالفة.

تطهير بالوعات الصرف

وطالبت محافظة القاهرة، بالتنسيق المستمر بين الأحياء والإدارات التعليمية، لتذليل أية عقبات، وإنهاء أية مشكلات، سواء فى أعمال النظافة أو الطرق، أو أعمال الإنارة بجوار المدارس، وإزالة الإشغالات على الفور، وتطهير بالوعات الصرف الصحي، مع نشر معدات سحب مياه الأمطار في حالة سقوط أمطار، بالتنسيق مع الأرصاد الجوية.