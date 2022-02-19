انطلاق الفصل الدراسي الثاني في المدارس لمدة 97 يوما بعد قليل

ينطلق صباح اليوم، الفصل الدراسي الثاني حضوريا في المدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة، وعدم السماح لأي معلم غير حاصل على لقاح كورونا بدخول المدرسة، فضلاً عن تخصيص طبيب زائر لكل مدرسة، للوقوف على الحالة الصحية للطلاب.

بدء امتحانات نهاية العام الدراسي 7 مايو 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني، تفاصيل الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن الدراسة 97 يوما حضوريا في المدارس، على أن ينتهي يوم الخميس 9 يونيو، وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 7 مايو 2022، موضحة في بيان لها، أنها شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة استقبال الطلاب في أول أيام الدراسة.

«عبدالتواب»: اسناد حصص الطلاب لجميع المعلمين داخل المدرسة

قال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، إن المديرية انتهت من كل الاستعدادات المتعلقة باستقبال الطلاب، موضحا أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم وتعقيم الفصول المدرسية بصفة مستمرة.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنسيق الكامل مع الأحياء لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومنع الباعة الجائلين، لافتاً إلى أنه نبه على الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة اسناد حصص الطلاب لجميع المعلمين داخل المدرسة ويحظر تفرغ أي معلم من الجدول وبإبلاغ التوجيه المختص بالعجز.

«عطية»: سيتم تحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

من جانبه، شدد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على متابعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب أول بأول وتفعيل المشاركة المجتمعية والتأكيد على الانتهاء من التظلمات ومتابعة توريدها ومتابعة سد العجز وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية.

وأضاف «عطية» في بيان له، أنه سيتم تحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وإعداد برامج علاجية للمتأخرين وتحديد يوم أسبوعيا لمقابلة أولياء الأمور، مشيرا إلى أن المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية، لمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية.