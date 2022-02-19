كورونا في كفر الشيخ.. وفاة حالة وحجز 26 مصابا بالمستشفيات

أعلن مصدر طبي، إحصائيات فيروس كورونا في كفر الشيخ اليوم السبت، حيث توفيت حالة متأثرة بإصابتها، بينما حُجز 26 مصابا بمختلف المستشفيات، وتم تحويل 24 مصابا للعزل المنزلي، فيما أجريت 9 مسحات طبية «pcr»، ولم تثبت إيجابية أي منهم حيث أثبتت التحاليل المعملية سلبية المسحات.

تردد 2012 شخصا على العيادات

وقال المصدر الطبي، لـ«الوطن»، إن 2012 شخصا ترددوا على عيادات التنفسية بمختلف المستشفيات، واشتبه الأطباء في إصابة 18 منهم بفيروس كورونا، بينما جاء عدد المحتمل إصابتهم من بين المترددين نحو 50 شخصا، وحُجز 26 منهم بالمستشفيات لحين التأكد من إصابتهم أو عدمه، وتحويل 24 آخرين للعزل المنزلي، كما يجرى تقديم الدعم الطبي اللازم للمحجوزين في المستشفيات فضلا عن متابعة المعزولين منزليا من قبل مديرية الشئون الصحية.

انطلاق حملات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وفي نفس السياق، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، عن إنطلاق حملات التطعيم بلقاح كورونا في كفر الشيخ من شقه لشقه وبيت لبيت، حيث تم وضع الخطه الجغرافيه وتقسيم الأماكن على فرق التطعيمات بمختلف الإدارات الصحية وذلك تسهيلا على المواطنين لتلقى لقاح كورونا، وتتضمن الحملات أيضا ندوات توعوية بأهمية تلقي اللقاح لتخفيف حدة أعراض الفيروس، وتستمر الحملة لمدة 10 أيام تبدأ من اليوم.

مراكز لقاح كورونا في كفر الشيخ

وتستمر مراكز لقاح كورونا في كفر الشيخ، في استقبال المواطنين لتطعيمهم باللقاح، حيث تنتشر اكثر من 12 مركزا ثابتا على مستوى المحافظة فضلا عن المراكز المتحركة التي تعلن عنها مديرية الصحة وذلك لتطعيم المواطنين المستهدفين باللقاح تخفيفا عنهم، بينما تستمر مراكز اللقاح في تقديم خدماتها للراغبين في السفر والحصول على شهادات التطعيم المعتمدة للسفر لمختلف الدول.