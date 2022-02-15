إحصائيات كورونا في كفر الشيخ.. حجز 23 مريضا بالمستشفيات ووفاة حالتين

توفي شخصين متأثرين بإصابتهما بالفيروس، وتم حجز نحو 23 مريضا بمختلف المستشفيات وتحويل 32 مصابا للعزل المنزلي، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء.

إحصائيات كورونا في كفر الشيخ

ووفق تصريحات مصادر مطلعة لـ«الوطن» ، فإنه تم إجراء 17 مسحة طبية pcr للمرضى، وتبين إيجابية 9 منهم، وذلك من إجمالي عدد المترددين على عيادات التنفسية بالمستشفيات والبالغ عددهم 271 شخصا، إذ تم الاشتباه في إصابة 28 مترددا، بينما بلغ عدد المحتمل إصابتهم بالفيروس نحو 55 شخصا.

وبلغ إجمالي الإصابات في كفر الشيخ منذ بدء تفشي فيروس كورونا 52 ألفا و418 شخصا مبلغ عن إصابتهم، بينما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة معمليا نحو 8 آلاف و21 شخصا، كما بلغ عدد المحتمل والمشتبه إصابتهم بكورونا نحو 44 ألفا و378 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 834 شخصا، فيما يخضع 239 مريضا للعلاج بالمستشفيات، بينما شفي نحو 6 آلاف و948 مصابا.

زيادة عدد قوافل تلقي لقاح كورونا

في سياق متصل أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، عن زيادة قوافل تلقي لقاح فيروس كورونا بالإضافة إلى المراكز الثابتة والتي بلغت نحو 12 مركزا، بخلاف مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين والتي بلغت نحو 10 مراكز منتشرة في أنحاء المحافظة، وتجوب القوافل المنازل، لتوعية المواطنين بأهمية تلقي لقاح كورونا لتخفيف حدة أعراض الفيروس، خاصة في الموجة الخامسة، كما يتم تطعيم المواطنين بالقوافل وبالوحدات الصحية ومراكز الشباب المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم.