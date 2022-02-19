دعاء المطر عن النبي.. كان يترك العمل ويردده إذا رأى ناشئا

تشهد محركات البحث، عمليات بحث مكثفة، حول دعاء المطر نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم في ظل هطول الأمطار بشدة على أنحاء الجمهورية منذ الساعات الأولى من هذا الصباح، وتعد أوقات سقوط الأمطار من خير الأوقات في اليوم، لذا يحرص الكثيرون على الإكثار من الدعاء في وقت نزول المطر، متمنين من الله أن يستجيب لهم دعواتهم.

دعاء المطر: اللهم صيبا نافعا

وعن دعاء المطر، فقد جاء في صحيح البحاري، عن السيدة عائشة أم المؤمنين أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا رَأَى المَطَرَ، قالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، والمقصود من دعاء المطر السالف ذكره هو أن يكون المطر المتساقط نافعا للعباد ولا يكون مصدر هدم وغرق، كالمطر الذي أنزله الله عز وجل، على قوم نوح، وفقا لما أشارت إليه دار الإفتاء المصرية.

ورغم بركة دعاء المطر، كان النبي يحذر من وجود الغيوم في السماء، فأشارت دار الإفتاء إلى أنه جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «يا رسولَ اللهِ، إنَّ الناسَ إذا رَأَوُا الغَيمَ فَرِحوا؛ رَجاءَ أنْ يكونَ فيه المطَرُ، وأراكَ إذا رَأَيتَه عُرِفَ في وَجْهِك الكراهيةُ، فقال: يا عائشةُ، ما يُؤْمِنِّي أنْ يكونَ فيه عَذابٌ؟ عُذِّبَ قومٌ بالرِّيحِ، وقد رَأى قومٌ العذابَ، فقالوا: هذا عارضٌ مُمطِرُنا».

دعاء المطر عن النبي

وأوضحت دار الإفتاء، في حديثها عن دعاء المطر، أنه قد ورد من حديث أبي هريرة قال سمعتُ رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقول: «الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها».

ولفتت دار الإفتاء إلى ما ورد عن أنس بن مالك من دعاء المطر الذي كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو «اللَّهمَّ اسقِنا اللَّهمَّ اسقِنا»، و«اللَّهمَّ حَوَالَيْنا ولا علينا اللَّهمَّ على الآكَامِ والظِّرابِ والأوديةِ ومنابتِ الشَّجرِ».

واستكمالا للحديث عن دعاء المطر، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئًا في أُفُقِ السماءِ تركَ العملَ وإن كان في صلاةٍ، ثم يقولُ: اللهم إني أعوذُ بك مِن شرِّها، فإن كان مطرٌ قال: اللهمَّ صَيْبًا هَنِيئًا.