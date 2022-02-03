دعاء المطر مكتوب بالصور.. «اللهم صيبا نافعا»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الجو خلال الأيام المقبلة، موضحة أن هناك عدم استقرار في الطقس، وتشهد المحافظات سقوط الأمطار الغزيزة، والتي تبدأ من اليوم، ما جعل «جوجل» يشهد عمليات بحث مكثفة عن دعاء المطر مكتوب بالصور، فالمياه التي تهطل من السماء تحمل خيرا كثيرا، وتعد أيام نزول المطر هي واحدة من أفضل أيام الأسبوع، كما أن الدعاء يستجاب أثناء نزول المطر.

دعاء المطر مكتوب بالصور

وسبق ونشرت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دعاء المطر مكتوب بالصور، تضمن: «روى الإمام أبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه، بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها».

كما أشارت دار الإفتاء، إلى أنه قد ورد عن عائشة رضي الله عنها حول دعاء المطر مكتوب بالصور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، كان إذا رأى نزول المطر يقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا»، (رواه البخاري) موضحة أن المقصود بالصيب هو ما سال من المطر، وقال الله تعالى: {أو كصيبٍ من السماء} (سورة البقرة آية 19).

دعاء المطر مكتوب بالصور عن النبي

كما أكدت دار الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستبشر بنزول المطر ويحذر الغيم، فقد جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها، في الصَّحيحَينِ، حول دعاء المطر مكتوب بالصور، أنها قالت: «يا رسولَ اللهِ، إنَّ الناسَ إذا رَأَوُا الغَيمَ فَرِحوا؛ رَجاءَ أنْ يكونَ فيه المطَرُ، وأراكَ إذا رَأَيتَه عُرِفَ في وَجْهِك الكراهيةُ، فقال: يا عائشةُ، ما يُؤْمِنِّي أنْ يكونَ فيه عَذابٌ؟ عُذِّبَ قومٌ بالرِّيحِ، وقد رَأى قومٌ العذابَ، فقالوا: هذا عارضٌ مُمطِرُنا».

ويعد نزول المطر هو أمر نافع للعباد، لذا يستحب الإكثار من الدعاء في وقت نزوله، ومن دعاء المطر مكتوب بالصور، الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك»، أما دعاء المطر مكتوب بالصور الشائع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو: «اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، واغسل قلوبنا من كل هم وضيق، اللهم صيبًا نافعًا»، كما ورد أنه كان يردد أيضا صلى الله عليه وسلم: «اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به»، وفقا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية.