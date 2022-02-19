أشهر إفيهات محمد شرف في أفلامه مع أحمد حلمي: «اضرب كمان عايز أتوب»

أحد أشهر نجوم الكوميديا في بداية الألفية الجديدة، ومنحه جمهوره ومحبيه لقب «رئيس جمهورية الضحك»، تيمنًا بأشهر إفيهاته «أنا رئيس جمهورية نفسي»، ورغم رحيله عن الحياة في وقت مبكر منذ نحو 4 سنوات، إلا أنَّ الفنان محمد شرف ترك رصيدًا فنيًا يحمل بصماته المتفردة.

قدم محمد شرف، الذي نحتفل اليوم بذكرى ميلاده ما يزيد على 130 عملًا فني، بدأت شهرته في بداية التسعينيات من خلال مسلسل «أرابيسك» أمام النجم صلاح السعدني، وتجسّيده شخصية «سامبو» الشاب الضائع الذي يتورط في جرائم قتل وسرقة، ورغم تعرف الجمهور عليه من خلال هذا الدور المأساوي، إلا أنَّه بمرور الوقت أثبت قدرته على الإضحاك وأنَّه نجم كوميديا من الدرجة الأولى.

5 أفلام جمعت بين محمد شرف وأحمد حلمي

قدم الفنان محمد شرف مع أحمد حلمي، عددًا من الأفلام الكوميدية، منها «إكس لارج، وأسف على الإزعاج، وظرف طارق، وجعلتني مجرما، وزكي شان»، والتي ترك فيها شرف بصمته المميزة بعباراته الضاحكة، وترصد «الوطن» أشهر إفيهاته مع أحمد حلمي في عدد من هذه الأفلام من خلال السطور التالية:

زكي شان

لعب محمد شرف، شخصية بيومي الحرامي، خلال أحداث فيلم «زكي شان» عام 2005، أمام أحمد حلمي وحسن حسني وياسمين عبدالعزيز، ومن أشهر افيهاته: «طالما دخلت عالم المخدرات لازم أقعد فيه مش أقل من سنة وبعدين أحول، اضرب كمان عايز أتوب، اضرب كمان قفلهم لي باكو».

جعلتني مجرما

قدم محمد شرف مع الفنان أحمد حلمي وإدوارد، شخصية «المعلم مشمش» في أحداث فيلم «جعلتني مجرما» عام 2006، والذي يتحايل على الشرطة بوضع لافتة على «وكر المخدرات» الذي يملكه لافتة بعنوان صالون مشمش الثقافي، وبعض الآلات الموسيقية التي تبدأ في عزف نشيد «مصر هي أمي»، حال مداهمة رجال الأمن لهم، ومن بين عباراته الضاحكة «ما توريله ياجدع، أحسن حاجة إن الحشيش ده مفيهوش بذر، أنا قولت حشيش».

ظرف طارق

وجسّد محمد شرف شخصية بسيوني مراد الحيوان، في فيلم ظرف طارق عام 2006 أمام أحمد حلمي ومجدي كامل، ومن أبرز عباراته: «سلامو عليكو، أنا إنسان يعيش ويتعايش، إنت هتضرب ولا ايه، واحد مصري هيكون بيشجع ايه نيجريا طبعًا».