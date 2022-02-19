رعد وأمطار غزيرة بالقليوبية وحالة طوارئ لمواجهة الطقس السيئ «فيديو»

شهدت محافظة القليوبية حالة من الطقس السيئ، إذ تساقطت الأمطار الغزيرة التي أغرقت الشوارع والطرق بالمحافظة، مع سماع أصوات الرعد، ما تسبب في خلو الشوارع من المارة.

وأعلنت شركة مياه القليوبية، برئاسة مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية رفع درجة الاستعداد والطوارئ، تزامنا مع موجة الطقس غير المستقرة، وانتشرت معدات رفع مياه الأمطار وتم إلغاء الراحات، ونشر فرق الطوارئ بالانفاق والميادين للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

التعامل مع مياه الأمطار

وقال «مجاهد» في تصريحات صحفية، أنه يجري التعامل الآن مع تجمعات مياه الأمطار بكل مدن المحافظة، مع تمركز المعدات لرفع أي تجمعات لمياه الأمطار لتسيير حركة المرور ومنع التكدسات علي الطرق والمحاور الرئيسية.

وأجرت «الوطن» بثا مباشرا حول الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي شهدتها القليوبية، والتي أغرقت الشوارع، وكذلك إعلان المحافظة الطوارئ لمواجهة الامطار

لمشاهدة البث :

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غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأمطار

على صعيد متصل، أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نشر المعدات وسيارات الشفط لمواجهة الأمطار، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

رفع درجة الإستعدادات لمواجهة الطقس

وقرر محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد على مستوى مديريات المحافظة، لمواجهة الأمطار اتي شهدتها المحافظة اليوم مشيرا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية،لمتابعة الظروف الجوية.

تحذيرات من الطقس السيئ

وأصدرت محافظة القليوبية بيانا أهابت يه بالمواطنين بتوخي الحذر أثناء الأمطار والرياح الشديدة التى قد يصاحبها رعد وبرق، وطالبتهم بالالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة وكذا الالتزام بإتباع الإرشادات التالية :-

• تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للاتربة والرمال، وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرق الجانبية.

• تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.

• فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة.

• التواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها .

• فصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.

• عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.