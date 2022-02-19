تطوير التعليم الفني: نهدف لوجود مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بكل محافظة

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية متعددة التخصصات التي ستشهدها محافظة الجيزة، ستضم البنين والبنات، وقبل الالتحاق بها يجب اجتياز اختبارات الذكاء والمهارات والكشف الطبي، مشيرًا إلى أن هذه المدرسة ستخدم عدة محافظات مثل القاهرة والفيوم والجيزة ومدينة السادات ومدينة 6 أكتوبر.

مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة ستضم تخصصات مختلفة لأول مرة

وأضاف بصيلة، في مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «هذه الاختبارات ليست موجودة في المدارس الفنية العادية، وكل خريجيها يحصلون على فرص عمل فورية، وعدم الالتحاق بسوق العمل يعني أن الطالب فضَّل استكمال دراسته في الجامعات التكنولوجية».

وتابع مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية: «لدينا عدد جيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأ إطلاقها منذ عام 2018 وخطتنا المقبلة أن يكون في كل محافظة من محافظات الجمهورية مدرسة من هذه النوعية في المجال الاقتصادي الأكثر شيوعا في هذه المحافظة لخدمة أهاليها والمشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية التي تنشئها الدولة المصرية».

وكشف تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة جيزة متخصصة في مجال التطوير العقاري والصناعي والسياحي.

إطلاق أنشطة اقتصادية مهمة جدا

وواصل: «لأول مرة ننشأ مدرسة بتخصصات متعددة، ففي الماضي كان الأمر يقتصر على قطاع معين مثل السياحة أو الزراعة أو الفندقة أو الصناعة، لكن هذه المدرسة ستجمع بين تخصصات مختلفة من حيث البنية التحتية والتشطيبات الخارجية وكل ما يهم أعمال الإنشاءات في المدن والقرى والنجوع، بالإضافة إلى التخصصات الفندقية في عمليات الطبخ وغيرها».

وأضاف مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنّ هذه المدارس ستشهد إطلاق أنشطة اقتصادية مهمة جدا ستقدم الفائدة للطلاب والمدرسين الذين سيدرسون طبقا لهذه النوعية بالمدارس، وهي مدرسة ثانوية ولم يتم تحديد المجموع، لأننا نعرف على وجه التحديد نتائج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2022- 2023 وعندما تظهر النتيجة في نهاية يونيو المقبل سنحدد الحد الأدنى.