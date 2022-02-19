هطول أمطار بالشرقية والمستشفيات ترفع حالة الطواريء لمواجهة الطقس السيئ

تشهد محافظة الشرقية، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية تنوعت ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة على عدة مراكز مختلفة، ما تسبب في تراكم المياه في شوارع المدن والقرى بشكل كبير، فيما دفعت الأجهزة التنفيذية في الشرقية بسيارات فنطاس لرفع المياه من الشوارع ورفعت الصحة حالة الطوارئ للتعامل مع أي حالات طارئة.

رفع حالة الطوارئ في مستشفيات الشرقية

وذكر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظراً للطقس السيئ، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للاستعداد في حالة الطوارئ، بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج المحافظة.

زيادة عدد سيارات الإسعاف بمداخل ومخارج الشرقية

ووجه وكيل وزارة الصحة في الشرقية مديري العموم بالمديرية «الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة»، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

كما وجه وكيل الوزارة بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، كما تم التأكيد علي تأمين مصادر المياه، والكهرباء، بالمستشفيات.

سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

وفي سياق آخر، زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز ومدينة منيا القمح للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمدينة.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شارع سعد زغلول وميدان الشهيد أحمد المنسي، مشدداً على تكثيف أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.

في سياق آخر وجه محافظ الشرقية المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والميادين العامة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار ولعدم تعطيل الحركة المرورية ، مؤكداً ان المحافظة في حالة إستنفار وإستعداد لمواجهة موجه الطقس السيئ.

ولفت إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بسيارات الكسح لشفط تجمعات مياه الأمطار الشوارع وتهيئتها أمام المارة.