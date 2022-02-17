وظائف خالية بمحافظة الشرقية.. منها محاسب ومنسق دعاية ومندوبي مبيعات

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية عبر موقعها الجغرافي، عن عدد من الوظائف الشاغرة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وأشارت الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، إلى أنها تتلقى الطلبات من خلال موقعها وعبر الهاتف 01000224012 وجاءت تفاصيل الوظائف الشاغرة كالتالي:

الشروط المطلوبة للوظاف الشاغرة

- أماكن العمل في الوظائف المتاحة تكون فى الزقازيق والعاشر من رمضان والدقهلية.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالٍ أو متوسط أو بدون ويجيد القراءة والكتابة.

- لديه مستوى جيد جدا في اللغة الإنجليزية.

- الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف الشاغرة 35 عاما.

- يشترط أن يكون من سكان الشرقية.

مميزات وحقوق الوظائف الشاغرة

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات مجزية تبدأ من 1500 جنيه حتى 2600 وعمولات يتم تحديد القيمة حسب الأداء.

- تمنح الشركة للموظفين والعاملين يومين إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي خاص.

- توفر أيضا تأمين اجتماعي.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة المعلن عنها من جانب غرفة الشرقية التوجه إلى مقر الغرفة التجارية بالشرقية.

الوظائف المطلوبة من الشركات

- محاسب لشركة بالزقازيق يكون حاصل على بكالوريوس تجارة والسن أقل من 30.

- عدد 2 عامل شئون عاملين (HR) فى مدينة العاشر - مؤهل عال مناسب - تخصصات مختلفة - السن من 21 إلى 35 - معرفة اللغة الإنجليزية - خالي من الأمراض المزمنة - ولم يجر عمليات جراحية.

- عدد 3 مندوبي مبيعات لشركة بالزقازيق مؤهل عال - السن أقل من 30.

- أي عدد مندوبي مبيعات لشركة بالدقهلية مؤهل متوسط لا يشترط السن - رخصة قيادة.

- منسقة دعاية لشركة بالزقازيق يشترط مؤهل عال - السن أقل من 30.

- أي عدد أمناء وعمال مخازن لشركة بالعاشر يشترط مؤهل متوسط - السن من 21 إلى 35 - معرفة اللغة الإنجليزية - خالي من الأمراض المزمنة.

- فني تبريد وتكيف لشركة بالزقازيق لا يشترط أي سن أو مؤهل.

- عدد 3 أفراد أمن لشركة بالزقازيق - محود أمية - يجيد القراءة والكتابة.

- نقاش بشركة في الزقازيق بدون شروط.

- عدد 10 عمال نظافة لشركة بالزقازيق - محو أمية - يجيد القراءة والكتابة.

- عامل نظافة لشركة بالزقازيق مؤهل متوسط - السن لا يزيد عن 30.

- عدد 5 عمال نظافة لشركة الزقازيق يشترط أن يكون مقيم بالزقازيق وما يجاورها - لا يزيد السن عن 30 - مؤهل أقل من المتوسط أو بدون يجيد القراءة والكتابة.