محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالأمس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح بلغت 81.83% للإعدادية العامة والمهنية والدمج، حيث تقدم لأداء الامتحان 136817 طالباً وطالبة، حضر منهم 136142 طالباً، ووصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 81.59%، حيث تقدم لأداء الامتحان 134660 طالباً وطالبة، حضر منهم 134115 طالباً وطالبة.

نسبة نجاح الإعدادية المهنية 97.96%

كما اعتمد محافظ الشرقيىة النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.96%، حيث تقدم لأداء الامتحان 2091 طالباً وطالبة، حضر منهم الامتحان 1961 طالباً وطالبة.

نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للصم 100%

وكذلك اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم لآداء الامتحان 55 طالباً وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81%، حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالباً وطالبة.

محافظ الشرقية يطالب الناجحين بالحفاظ على التفوق

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام، وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيداً بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة، لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.