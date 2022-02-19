وظائف شاغرة في البنوك بينها Hsbc والأهلي الكويتي

أعلن البنك الأهلي الكويتي وHSBC والتجاري وفا، عن وجود وظائف شاغرة للعمل لديها، بعضها تم الإعلان عنه عبر «لينكد إن» وآخرى من خلال الموقع الرسمي للبنك عبر شبكة الإنترنت، والتي نوهت عن بعض الشروط والمهام المطوب توافرها في المتقدم للوظيفة.

وظيفة البنك الأهلي الكويتي

أعلن البنك الأهلي الكويتي، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية، وهي مسؤول نظام أول بشروط كالتالي:

- خبرة من 5-8 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة في تحليل المعلومات وقيادة القرار.

- خبرة في تفسير ودعم تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية.

- إدارة وظائف البنية التحتية للأنظمة لدعم خدمات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالعمليات والأداء والتوافر عبر البنك.

- التخطيط والإدارة وحل مشكلات البنية التحتية للأنظمة.

- إدارة تخطيط وتطوير وتنفيذ أفضل الحلول في فئتها التي تمكن العمليات الفعالة.

- ضمان توافر البنية التحتية لأنظمة الغرض وسلامتها وملاءمتها للغرض، بما يتماشى مع أولويات العمل المتغيرة.

وظائف بنك HSBC

كما نوه بنك HSBC، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن حاجته لشغل وظيفة خالية لدى البنك، وهي خدمة حساب المعالج الفرنسي بشروط ومهام هي:

- القدرة على التحدث وفهم اللغة الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.

- كتابة الرسائل والتقارير التجارية وإجراء محادثة جيدة.

- مهارات التعامل مع الآخرين قوية.

- مهارات مكتبية متوسطة إلى عالية (خاصة برنامج Excel).

- الخبرة السابقة في العمليات المركزية واسعة النطاق أمر مرغوب فيه.

- المرونة في العمل في الوقت المناسب.

- إكمال طلبات العملاء في الوقت المناسب، واكتساب وتحديث المعرفة بالإجراءات المتعلقة بالعمليات ذات الصلة.

- التأكد من تلبية متطلبات العملية والالتزام بها وإكمالها وفقًا للإجراءات والمعايير المعمول بها.

وظائف التجاري وفا بنك

كما أعلن التجاري وفا بنك، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن توافر وظيفة خالية لدى البنك، وهي مطور تطوير تكنولوجيا المعلومات، بشروط هي:

- مهارات التواصل الجيد.

- إتقان اللغة الإنجليزية.

- خبير في تصميم النظم ومفاهيم البرمجة.

- معرفة جيدة بـ Microsoft .NET (VB.NET، C #، ASP.NET).

- معرفة جيدة جدًا بتطوير قواعد البيانات (T-SQL ، PL / SQL).

- المعرفة في SharePoint و Microsoft Dynamics ميزة إضافية.

- الوعي التجاري الجيد لاستكمال المهارات الفنية والتوجيه في خدمة العملاء.

- دعم الخط الثاني للحوادث والقضايا المتعلقة بالتطبيقات غير الأساسية المطورة محليًا.

- تطوير تطبيقات محلية جديدة وإدخال تغييرات على التطبيقات الحالية لتلبية احتياجات العمل المطلوبة وتحقيق أهداف التصميم.