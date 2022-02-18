وظائف خالية في بنك المشرق.. اعرف الشروط المطلوبة

وظائف خالية وفرص عمل كثيرة، يحرص بنك المشرق بشكل دائم على توفيرها للشباب الراغبين في الحصول على وظيفة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، وخصوصا المقبلين على الزواج وتكوين أسرة جديد، من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو الذين لديهم خبرة في مجال العمل المصرفي، وأعلن البنك عن وظائف جديدة عبر حسابه على موقع «لينكد إن»، وحدد لها شروط معينة يجب توافرها في الراغب في الحصول على وظائف خالية في البنك.

وأوضح بنك المشرق في إعلانه عن الوظائف الخالية تفاصيل الوظائف المتاحة، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف المتاحة والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لـ الوظائف الخالية

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية لديه مهارة ومعرفة حول أدوات برامج التخطيط الشبكي والنماذج الأولية «Axure أو Invision أو ما يعادلها» وفي أدوات برامج التصميم «Sketch أو Figma أو Photoshop أو ما يعادلها».

- أن يكون لديه المعرفة والمهارات والخبرة.

- أن يُظهر التمكن من أساسيات جميع الأدوار الوظيفية لتصميم UX، ويطور نماذج مفاهيمية لمناطق المشاكل ويطبقها بفعالية، يقدم مساهمة هيكلية لحرفية تصميم تجربة المستخدم.

- أن يكون منفتح لتلقي التعليقات على الأداء الخاص ويبحث بنشاط عن التدريب من قبل الزملاء الأكفاء والخبراء.

- أن يكون لديه القدرة على العمل في بيئة فريق، ويكون المستوى الوظيفي عادةً لأكثر من 3 سنوات من الخبرة كمصمم تجربة مستخدم.

مسئوليات الوظائف الخالية

- يكون مسئول مسؤولية شاملة عن تحليل تجربة المستخدم وتصميم تجربة المستخدم للعمليات «الرقمية» والواجهات واتصالات العملاء من منظور العميل أو المستخدم، مع المساعدة أيضًا في تحسين العمليات «الرقمية».

- تكون مسئوليته زيادة رضا العملاء، وسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول إلى خدمات المشرق الرقمية من أجل إنشاء تجربة مستخدم مثالية وحقيقية ومتسقة.

- يعمل الفريق بناءً على البيانات الكمية والنوعية ويستند إلى رؤى العملاء التي تم التحقق من صحتها.

- يساهم بناءً على خبرته في التصميم وخبرته في جميع أحداث العدو «التخطيط، التحسينات، الأحداث الاسترجاعية، العروض التوضيحية».

- يبحث في جميع أنواع الاحتمالات ويستكشف الخيارات المختلفة للمفهوم والتصميم.

- إجراء استكشاف شامل والذي قد يتضمن مجموعات مناقشة مع العملاء أو المستخدمي، ويحدد المصمم متطلبات المستخدم عالية المستوى وإصدارًا استكشافيًا أو نموذجًا أوليًا للتصميم.

- إنشاء النسخة الأولى والأخيرة من التصميم المطلوب بالتعاون مع مالكي المنتجات يجمعون ويوازنون متطلبات المستخدم.