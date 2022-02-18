وظائف خالية لراغبي العمل من جميع المؤهلات.. مرتبات عالية وشروط بسيطة

البحث عن وظائف خالية، أكثر ما يشغل تفكير الشباب، سواء كانوا من خريجي الكليات أو الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية أو الطلبة، ما يجعل وزرة الشباب والرياضة، تحرص على توفير فرص عمل لهم بشكل دائم، منها ما أعلنته بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، لجميع المؤهلات وبمرتبات عالية.

وأوضحت وزارة الشباب، في بيان، تفاصيل الوظائف الخالية في عدد من الشركات والمؤسسات، نستعرضها في التقرير التالي، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة والحقوق ومميزات تلك الوظائف.

وظائف شركة Men's Club

أعلنت شركة Men's Club عن حاجتها لعدد من الوظائف الخلية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

1- مدير التجارة الإلكترونية - E-commerce Manager، يشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

2- مصور - Photographer / Videographer، يشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عام واحد.

3- مسئول Social Media، يشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عام واحد.

4- مسئول Visual Merchandizing، يشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عام واحد.

5- مبيعات Online، لا يشترط أن يكون لديه خبرة.

6- أمن إدارى.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في شبرا الخيمة وفيصل لوظيفة (Photographer / Videographer).

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل مناسب لكل وظيفة.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 35 عاما.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين راتب حسب كل وظيفة والخبرة، وتحدد بعد المقابلة.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- فرص للترقي.

وظائف شركة السويدى إلكتروميتر

كشفت شركة السويدي إلكتروميتر عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية للعمل في وظيفة عمال إنتاج، وجاءت الشروط كالتالي:

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف من الخريجين الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو أعلى.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين راتبا مجزيا، بالإضافة إلى حوافز إنتاج مجزية.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

- توفر الشركة للموظفين مواصلات.

وظائف مجموعة صيدليات سيف

أعلنت مجموعة صيديليات سيف، عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، تتمثل التفاصيل في الآتي:

- أماكن العمل: مدينة نصر - مصر الجديدة - التجمع - وسط البلد - المهندسين - الهرم - فيصل - أكتوبر - الشروق - العبور.

- أن يكون الطلبة في الفرقة الخامسة.

- متاح التقدم للوظائف للجنسين الذكور والإناث.

الحقوق والمميزات

- التعيين بعد انتهاء التدريب حسب التقييم فب التدريب.

- إعطاء المتدربين شهادة بعدد ساعات التدريب.

- فرص التدريب متوفرة إلى 150 صيدلي فقط.