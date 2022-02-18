وظائف خالية في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.. الشروط وخطوات التقديم
كتب:
كيرلس مجدى
05:15 م | الجمعة 18 فبراير 2022
عمال شركة الصرف الصحي - أرشيفية
أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن وظائف شاغرة في عدد من المجالات، ويستمر تقديم الطلبات حتى 3 مارس المقبل.
وظائف خالية في شركة الصرف الصحي
وجاءت الوظائف في التخصصات التالية:
- الهندسة: «كهرباء، ميكانيكا، مدني»
- العلوم: «كيمياء، كيمياء حيوية، ميكروكيمياء، ميكرو بيولوجي»
- الفنيون: «جميع التخصصات»
- حرفيون: «تشغيل وصيانة محطات رفع ومعالجة»
شروط التقديم في وظائف شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
1- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما بالنسبة للمتقدمين لشغل وظائف الهندسة والعلوم.
2- ألا يزيد العمر عن 25 عاما بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظائف الفنية والعمال وقت تاريخ نشر الإعلان.
3- يشترط في المتقدم أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.
4 - أن يكون المتقدم لوظيفة عامل من الحاصلين على شهادة محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية.
5- أن يكون المتقدم لوظيفة فني من الحاصلين على مؤهل معهد فني صناعي أو دبلوم المدارس الفنية الصناعية.
6- أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس حاصلا على بكالوريوس هندسة، ومقيد بالنقابة.
7- أن يكون المتقدم لوظيفة كيميائي حاصلا على بكالوريوس علوم، ومقيد بالنقابة.
8- يشترط في كافة المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورديات وفي الأماكن النائية.
9- أن يكون من قاطني محافظة الإسكندرية بمناطق «أبوصير – الغربانيات – برج العرب القديمة – الجديدة – بهيج».
10- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم العمل.
11- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تحددها الشركة «التحريري – العملي»
الأوراق المطلوبة
1 – أصل شهادة الميلاد وصورة منها
2- أصل شهادة الخدمة العسكرية وصورة منها
3- أصل شهادة المؤهل وصورة منه
4- أصل كارنيه النقابة وصورة منه بالنسبة للمتقدم لوظيفة «مهندس أو كيميائي»
5- بطاقة الرقم القومي وصورة منها.