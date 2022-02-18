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وظائف خالية في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.. الشروط وخطوات التقديم

كتب:

كيرلس مجدى
05:15 م | الجمعة 18 فبراير 2022
عمال شركة الصرف الصحي - أرشيفية

عمال شركة الصرف الصحي - أرشيفية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن وظائف شاغرة في عدد من المجالات، ويستمر تقديم الطلبات حتى 3 مارس المقبل.

وظائف خالية في شركة الصرف الصحي

وجاءت الوظائف في التخصصات التالية:

- الهندسة: «كهرباء، ميكانيكا، مدني»

- العلوم: «كيمياء، كيمياء حيوية، ميكروكيمياء، ميكرو بيولوجي»

- الفنيون: «جميع التخصصات»

- حرفيون: «تشغيل وصيانة محطات رفع ومعالجة»

شروط التقديم في وظائف شركة الصرف الصحي بالإسكندرية 

1- ألا  يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما بالنسبة للمتقدمين لشغل وظائف الهندسة والعلوم.

2- ألا يزيد العمر عن 25 عاما بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظائف الفنية والعمال وقت تاريخ نشر الإعلان.

3- يشترط في المتقدم أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.

4 - أن يكون المتقدم لوظيفة عامل من الحاصلين على شهادة محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية.

5- أن يكون المتقدم لوظيفة فني من الحاصلين على مؤهل معهد فني صناعي أو دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

6- أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس حاصلا على بكالوريوس هندسة، ومقيد بالنقابة.

7- أن يكون المتقدم لوظيفة كيميائي حاصلا على بكالوريوس علوم، ومقيد بالنقابة.

8- يشترط في كافة المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورديات وفي الأماكن النائية.

9- أن يكون من قاطني محافظة الإسكندرية بمناطق «أبوصير – الغربانيات – برج العرب القديمة – الجديدة – بهيج».

10- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم العمل.

11- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تحددها الشركة «التحريري – العملي» 

الأوراق المطلوبة 

1 – أصل شهادة الميلاد وصورة منها

2- أصل شهادة الخدمة العسكرية وصورة منها

3- أصل شهادة المؤهل وصورة منه

4- أصل كارنيه النقابة وصورة منه بالنسبة للمتقدم لوظيفة «مهندس أو كيميائي»  

5- بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

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بقلم كيرلس مجدى