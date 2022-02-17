محافظ المنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في قرية المعصرة

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية المعصرة بمركز ملوي.

وشملت جولة محافظ المنيا، وفقا لبيان رسمي لمبادرة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وحدة الإسعاف التي وصلت لمرحلة التشطيبات النهائية، والوحدة الصحية والتي تم انتهاء هيكل دورين منها.

المحافظ يتفقد توسعات مدرسة وحدة المعصرة الابتدائية

كما تفقد أيضا، توسعات مدرسة وحدة المعصرة الابتدائية وتطوير المبنى القائم وسيتم تسليمها خلال أسابيع، والمدرسة الابتدائية بعزبة جاد الله وتطوير المبنى القائم التي انتهت تماما وستبدأ في استقبال الطلاب مع بداية التيرم الثاني، وتوسعات مدرسة الشهيد وتطوير المبنى القائم وسيتم تسليمها خلال أسابيع.

وزار اللواء أسامة القاضي، ملعب مركز الشباب القانوني، ويتبقى فقط تركيب النجيلة الصناعية، والمجمع الزراعي والخدمي في مرحلة التشطيبات النهائية، كما شهد المحافظ ومرافقيه دخول خدمة الغاز الطبيعي والانترنت لأحد المنازل بقرية المعصرة.

فريق متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء يرافق المحافظ

رافق السيد المحافظ بالجولة، الدكتور كريم شاهين من فريق متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس المركز، وأحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات المعنية.