«حكاية ضوء» يرصد تفاصيل مشروع القرن.. كيف ساهمت «حياة كريمة» في تطوير الريف؟

يرصد المعرض الإلكتروني «حكاية ضوء» إنجازات مشروع القرن «حياة كريمة»، مسلطا الضوء على جهود المبادرة في تطوير الريف المصري، من خلال الصور التي يقدمها المعرض لقرى «حياة كريمة» قبل وبعد التطوير، مستخدماً تقنيات التصوير الرقمي، ومعالجة الصور باستخدام البرامج الرقمية المتخصصة، والتدريب علي إنتاج معرض إلكتروني بديلاً عن المعارض التقليدية، حرصاً على سلامة المتلقي، وخاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، بالإضافة بأن يكون المعرض فرصة لتلاقي الطلاب افتراضياً لعرض أعمالهم وتبادل الخبرات وتنمية التغذية البصرية والفنية لهم، وفتح سوق عمل غير نمطي أمام طلاب قسم تكنولوجيا التعليم.

«حياة كريمة» يستهدف الريف المصري وتحسين أوجه الحياة فيه

وقالت الدكتورة إيمان زكي الشريف، وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب، بجامعة المنيا، القائمة على إشراف وإعداد المعرض، لـ«الوطن»، إن المعرض يسلط الضوء والتوثيق لمجموعة من أعمال التصوير الرقمي بالمشروع القومي «حياة كريمة» والذي يستهدف الريف المصري وتحسن أوجه الحياة فيه، التقطتها بنفسها، إلى جانب بانوراما حرب أكتوبر المجيدة، والتوثيق للآثار المصرية القديمة، والحرف اليدوية الشعبية، والصور الطبيعية، والأعمال الفنية.

وأكدت «الشريف» أن الصور المستهدفة بالمعرض الإلكتروني، تتمتع بلغة عالمية خاصة بمعناها الشامل، بإيقاع خاص متفرد يمزج بين الفن الحقيقي قديماً وحديثاً، وخاصة في الحضارات الإنسانية الأولى وحتى عصر الصورة الرقمية اليوم، وما يخبئه لنا المستقبل من الأسرار المستحدثة.

وتابعت إيمان: «يُعد تلك أول معرض إلكتروني بجامعة المنيا، في إطار اتباع سياسة التحول الرقمي التي توليها الدولة والوزارات اهتماما خاصا، في ظل الظروف الراهنة، التي يشهدها العالم، مع انتشار جائحة كورونا التي فرضت بعد القيود، مشيرة إلى أن المعرض يضم ما يقرب من 90 صورة فوتوغرافية متنوعة محملة على رابط إلكتروني، تظهر عند الضغط عليها، تناول تفصيلاً ملامح تطوير الريف المصري قبل وفي أثناء وبعد تنفيذ مشروع الدولة العملاق (حياة كريمة)، والإنجازات التي حققتها الدولة خلال فترة قصيرة، خاصة التطوير الكبير الذي غيَّر ملامح الحياة في الريف المصري بعد إطلاق المبادرة الرئاسية ومشروعاتها التنموية التي تجلت على أرض الواقع في كل القطاعات الخدمية فكانت محل إشادة من الجميع من منظمات المجتمعات العالمية، والمنظمات والحكومات العاليمة، إلى جانب 6 أقسام أخرى تضمنها المعرض».