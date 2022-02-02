إدراج البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية لإثبات الإعاقة لذوي الهمم

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إدراج محافظة البحيرة ضمن أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمنظومة الكشف وإثبات الإعاقة لذوي الهمم.

وأشار إلى تشكيل عدة لجان، ومنها (اللجنة الحركية - لجنة الذهنية والتوحد - لجنة أمراض الدم - لجنة البصريات - لجنة السمعيات)، لافتا إلى أن هذه اللجان تضم أطباء واستشاريين وأخصائيين، طبقا للتخصص المطلوب، وتم تحديد موعد لكل لجنة على المنظومة الإلكترونية.

مناظرة الحالات وفحصها

وذكر محمد كمال بسام مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالبحيرة، أنه سيتم العمل بدور اللجان ومناظرة الحالة والأبحاث والفحوصات الخاصة بالحالة، وإثبات الإعاقة، وبعد ذلك يتم المراجعة الفنية والطبية للقرار الصادر من اللجنة الثلاثية، من خلال اللجنة الطبية العامة والبت فيها للاعتماد النهائي من اللجنة الطبية المركزية قبل الإحالة لوزارة التضامن.

مواعيد اللجان

وأشار إلى أنه تم تحديد مكان انعقاد تلك اللجان في مقر اللجنة الطبية العامة بدمنهور (مبنى مديرية الشؤون الصحية القديم بجوار الكوبرى العلوي)، كما تم تحديد موعد أسبوعي لكل لجنة، وذلك على النحو التالي:

- اللجنة الذهنية والتوحد: يوم الانعقاد الأسبوعي الأحد من الساعه 11 صباحا حتى 1 ظهرا.

- لجنه الحركة والقزامة: يوم الانعقاد الأسبوعي الاثنين من الساعه 11 صباحا حتى 1 ظهرا.

- اللجنة البصرية: يوم الانعقاد الأسبوعي السبت من الساعه 9 صباحا حتى 12 صباحا.

- لجنه أمراض الدم: يوم الانعقاد الأسبوعي الأربعاء من الساعه 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

- لجنة السمعيات: يوم الانعقاد الأسبوعي الثلاثاء من الساعه 10 صباحا حتى 12 صباحا.