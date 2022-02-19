الناتو يدعو روسيا لسحب قواتها: خطر المواجهة حقيقي

دعا حلف الشمال الأطلسي - الناتو روسيا لسحب قواتها من الحدود الأوكرانية، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يجب أن يصبح أول خطوة في تسوية الأزمة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، عن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج.

أمن الناتو: مستعدون لاتخاذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن الحلف

وأكّد الأمين العام للناتو، خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، أنَّ خطر المواجهة مع روسيا حقيقي، مبينًا أنَّ أوروبا تمر بفترة خطيرة، قائلا في الوقت نفسه: «نحن لا نهدد أحدا لكننا مستعدون لاتخاذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن حلفنا، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل».

وأعاد الأمين العام للناتو تأكّيد رغبته في إجراء حوار موضوعي مع موسكو، قائلا: «سنواصل العمل الدبلوماسي، لكن روسيا لم تظهر أي إشارات على الرغبة في تخفيف التوتر»، حسب قوله.

تصريحات على وقع تصاعد التوتر ورفع حالة التأهب في الناتو

وكان حلف شمال الأطلسي «ناتو» قد رفع حالة التأهب وسط قواته، في ظل تصاعد التوترات خلال الساعات الماضية على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وإعلان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف واحد رفع حالة التعبئة العامة بهما.

جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية إن: «روسيا تقوم بمحاولة إعادة صياغة قواعد النظام الدولي».

وكانت اشباكات متبادلة قد بدأت بالفعل بين حكومة أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتان من جانب واحد في شرق أوكرانيا، قامت على إثرها الجمهوريتان بإخلاء سكانها من المدنيين باتجاه روسيا، ثم أعلنتا التعبئة العامة.