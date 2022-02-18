ألمانيا عن مخطط روسيا في أوكرانيا: انقلاب بسيناريو «العلم الزائف»

رجحت الخارجية الألمانية أن تكون العملية الروسية التي يترقبها الغرب داخل أوكرانيا، تشبه الانقلاب، وليس غزوا كاملا، في الوقت الذي اتهمت فيه الولايات المتحدة، روسيا، بالمسؤولية عن الهجمات الإليكترونية التي استهدفت أوكرانيا مؤخرا.

وقالت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها أنالينا بربوك، إنها تتوقع ما وصفته بسيناريو «العلم الزائف» من جانب روسيا، في أوكرانيا، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا من غزو كامل، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».

والعلم الزائف، مصطلح سياسي يعني القيام بفعل بقصد إخفاء المصدر الفعلي للمسؤولية، وإلقاء اللوم على طرف آخر.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، الجمعة، إن السيناريو الأكثر احتمالا للهجوم الروسي على أوكرانيا ليس غزوا كاملا، ولكن بالأحرى عملية علم زائف أو انقلاب.

وأضافت «بربوك»: «سيناريو الغزو الكامل قد يكون ممكنا لكنني كذلك لست متأكدة أن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا»، وأضافت: «سأكون خائفة أكثر من أن السيناريو الأكثر احتمالا هو انقلاب أو أشياء أخرى مثل هجوم إلكتروني على أوكرانيا».

البيت الأبيض: روسيا مسؤولة عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة على أوكرانيا

جاء ذلك في الوقت الذي حملت واشنطن فيه روسيا مسؤولية الهجمات الإلكترونية التي استهدفت العديد من المواقع العسكرية الرسمية الأوكرانية ومصرفين حكوميين.

وقالت مستشارة البيت الأبيض لعمليات القرصنة المعلوماتية آن نويبرغر: «نرى أن روسيا هي المسؤولة عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت مصارف أوكرانية هذا الأسبوع»، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وزارة الدفاع الأوكرانية تتعرض لهجوم إلكتروني

وكان مركز الأمن السيبراني في أوكرانيا، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن عددا من المواقع الإلكترونية، في مقدمتها موقع وزارة الدفاع الأوكرانية، تتعرض لهجوم إلكتروني من نوع «DDOS».

في المقابل، تنفي الحكومة الروسية هذه الاتهامات، وتعتبر الاتهامات الغربية لها مجرد اداعاءات وأكاذيب هدفها تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، تمهيدا لعقوبات اقتصادية جديدة ضدها.