الرئيس الأمريكي: «بوتين» سيغزو أوكرانيا خلال الأيام المقبلة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كلمة حول الأزمة الأوكرانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتخذ قرار الحرب، وسيغزو أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واتهم بايدن، قوات «دونباس» شرقي أوكرانيا، بانتهاك وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الرئيس الأمريكي: مغادرة رئيس أوكرانيا لبلاده الآن قد لا تكون قرارا صائبا

أضاف الرئيس الأمريكي، أن مغادرة رئيس أوكرانيا لبلاده الآن، قد لا تكون قرارا صائبا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف الخميس المقبل، في أوروبا، لبحث أزمة أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتابع بايدن قائلا، إن الدبلوماسية دائما هي من الاحتمالات لكن بوتين اتخذ قرار الحرب، مضيفا أن روسيا تعمل على فبركة مبررات واهية، لتبرير الحرب على أوكرانيا.

«بايدن»: موسكو عليها أن تختار بين الدبلوماسية والحرب

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن على موسكو أن تختار بين الدبلوماسية والحرب، موضحا أن استمرار روسيا في تحركاتها قد يتسبب في تداعيات خطيرة.

وقال بايدن، إن الولايات المتحدة وحلفاؤها مستعدون للدفاع عن أوكرانيا، موضحا أن بلاده لن ترسل قوات لأوكرانيا ولكنها ستقدم الدعم.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن واشنطن ستدافع عن كل جزء من أراضي الدول التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» والدول الحليفة.

وكان بايدن، قال في وقت سابق، إنه اتفق مع الحلفاء والشركاء على دعم أوكرانيا ومواصلة الجهود الدبلوماسي، مشيرا إلى تأكيد الاستعداد لفرض تكاليف باهظة على روسيا إذا استمرت في التصعيد.

وكانت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد بمنطقة دونباس في شرقي أوكرانيا، أعلنت في وقت سابق، أنها تخطط لإجلاء نحو 700 ألف من السكان إلى روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الوزارة، إن عملية الإجلاء قد بدأت، وأن عددا من الحافلات قد غادرت دونيتسك، مشيرة إلى أن العملية تجري بالتعاون مع إدارات المدن والمناطق.

من جانبها، أشارت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إلى أن الحافلات الأولى قد وصلت إلى مقاطعة روستوف الروسية، المجاورة لمنطقة دونباس الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أوضح قائد المليشيا الشعبية لـ«دونيتسك»، إدوارد باسورين، أن عملية الإجلاء ستستمر بالليل وصباح اليوم السبت أيضا.