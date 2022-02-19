حلف الناتو يرفع حالة التأهب مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، منذ قليل، أن حلف شمال الأطلنطي «ناتو» رفع حالة التأهب وسط قواته، مع تصاعد التوترات خلال الساعات الماضية على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا مع إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف واحد رفع حالة التعبئة العامة.

فرض حالة الطوارئ لاستقبال اللاجئين في روسيا

في سياق آخر، ذكرت السلطات في روستوف في روسيا أنَّه جرى فرض حالة الطوارئ بسبب زيادة تدفق في عدد اللاجئين مع توقع المزيد من عمليات الإجلاء في الساعات المقبلة، وسط أجواء توحي بالحرب.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حول بيان حلف الناتو.