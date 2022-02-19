طقس سيئ يضرب الإسماعيلية.. هطول أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الطقس السيئ، اليوم السبت، بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد عن موجة من عدم الاستقرار في بعض المحافظات.

وشهدت المدينة والمراكز والمدن أمطار شديدة استمرت لساعات متواصلة، ما تسبب في ارتباك حركة المرور في بعض المناطق.

غياب أشعة الشمس

وغابت أشعة الشمس عن محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بسبب كثافة الغيوم المحملة بالأمطار، فيما تراكمت المياه في بعض الشوارع.

فيما شهدت طرق الإسماعيلية انتشارا لبعض سيارات شفط المياه في الأماكن التي تتجمع المياه بها، وتتسبب في إعاقة حركة المرور.

تفعيل حالة الطوارئ

وفعلت محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ، اليوم، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة والتضامن الاجتماعي وإدارة مرور الاسماعيلية.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمنطقة القناة، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة، بالتزامن مع سقوط الأمطار.

وتابع أنه تم تفعيل خطة انتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، وإلغاء جميع الإجازات والراحات لمساعدي رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات والقطاعات الجغرافية ونوابهم ومديري المناطق ومديري العموم والإدارات فى كافة قطاعات الشركة.

وعقد اللواء عبدالحميد عصمت اجتماعا مع رؤساء القطاعات بالشركة لمتابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهة موجة الطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري مع أية تجمعات لمياه الأمطار ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ ،وتطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.