حملات مكثفة لإزالة البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال اللجان الدورية المختصة لمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية، ورصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة بناء مخالف على مساحة 280 مترا

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، تصدت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد لحالة بناء مخالف على مساحة 280 مترا تقريباً، بكفر العزازي، عبارة عن قواعد وأعمدة خرسانية مبني بالمخالفة على الرقعة الزراعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية في بلبيس والحسينية

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ حملة إزالة لفك الشدة الخشبية لأعمدة للدور الثالث علوي مخالف بدون ترخيص ببندر بلبيس بشارع كامل الربع متفرع من شارع المتاجر، على مساحة 93 مترا، وتمت الإزالة كلياً للشدة الخشبيه والتحفظ على الخلاطة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية بالبلاشون والقسم الهندسي حملة إزالة والتصدي فى المهد لحالة تعدى على الأرض الزراعية ببناء مقابر على مساحة 30 مترا بعزبة بني صالح، وتمت الإزالة كليا بمعدات الوحدة المحلية.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بالظواهرية طوب دبش أبيض لعمل مغسلة حتى منسوب سطح الأرض على مساحة 90 مترا، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ورصدت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح برصد حالة بناء مخالف بنطاق الوحدة المحلية بالصنافين عبارة عن شدة خشبية مُعدّه لصب سقف دور أرضي على مساحة 80 مترا، وعلى الفور تم فك جميع الأعمال المخالفه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.