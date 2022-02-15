محافظ الشرقية أمام منتدى الاستثمار: فرص عمل جادة لأبناء المحافظة

شارك الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة، تحت شعار «استثمر»، الذي تقيمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية على مستوي الجمهورية.

أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية

بدأت فعاليات المنتدي باستعراض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لأهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، وما تم بشأن المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية، الذي يهدف إلى زيادة مخزون السلع الأساسية، بالإضافة إلى استعراض الآليات الجديدة لمنظومة التجارة الإلكترونية، وحجم التجارة الإلكترونية في مصر مقارنةً بدول العالم.

طرح 9 فرص استثمارية جديدة في 8 محافظات

وخلال المنتدى، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية طرح 9 فرص استثمارية جديدة في 8 محافظات، منها فرصة استثمارية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فداناً، وفرصة في طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة، وفرصة ثالثة بمنطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 100 فدان، وفي محافظة بني سويف على مساحة 133 فداناً، وفي محافظة الإسماعيلية عدد 2 فرصة استثمارية، إحداهما على مساحة 15 فداناً، والأخرى على مساحة 25 فداناً، وفي محافظة الدقهلية على مساحة 4.5 فدان، وفي محافظة السويس على مساحة 5 أفدنة، وفي محافظة كفر الشيخ على مساحة 11.6 فدان.

إنشاء مراكز تجارية لتقليل حلقات تداول السلع

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الثلاثة الماضية، تنفيذًاً لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء مناطق تجارية بهدف توفير السلع الغذائية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية، مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع، والحد من الهدر في المنتجات، خاصةً وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 إلى 15% من السعر النهائي للمنتج، مشيراً إلى أن إنشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.

«غراب»: الشرقية تتمتع بمقومات استثمارية والأيدي الماهرة

ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تتمتع بالعديد من مقومات الإستثمار والأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة، والأيدي العاملة الماهرة، ويتوافر بها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية، لإقامة مناطق لوجيستية بها طبقاً للمعايير الدولية، وذلك لتوفير فرص عمل جادة وحقيقية لأبناء المحافظة، ليعود بالأثر الإيجابي على التنمية الاقتصادية.

ولفت المحافظ إلى إستمرار الجهاز التنفيذي بالمحافظة بإنهاء كافة الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة وتذليل العقبات لإقامة المشروعات العملاقة على أرض المحافظة، لتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الجاد، وخلق منافسة حقيقية، وتحسين حركة ومستوى التجارة داخل المحافظة.

وأشاد محافظ الشرقية بدور وزارة التموين لما تقدمه من خدمات تموينية للمواطنين، وذلك من خلال التوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة تقوم بتقديم كافة خدمات الوزارة من السجل التجاري والعلامات التجارية، وحماية المستهلك، والدمغة والموازين، وكذلك جميع خدمات بطاقات التموين، بالإضافة إلى إنشاء صوامع حقلية، بهدف الحفاظ على الحبوب، وتوفير الوقت والجهد وتكاليف النقل على المزارعين عند التوريد، وكذلك إنشاء مناطق لوجستية لإقامة مشاريع عليها، توفر فرص عمل حقيقية وتزيد الناتج القومي.