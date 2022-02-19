تحذيرات من «التنمية المحلية» للمواطنين بشأن موجة الطقس السيئ

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، باستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمجابهة موجة الطقس السيء، وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وذلك فى ضوء التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة الذى تلقاه ظهر اليوم السبت، أشار إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر ومطروح، فيما أفاد التقرير بنشاط للرياح فى بعض المحافظات الساحلية.

التنسيق بين القطاعات الخدمية

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، وعدم تعطيل الحركة المرورية وسير المواطنين بالشوارع.

إرشادات للمواطنين

وناشد «شعراوي» المواطنين بأهمية توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، وذلك بالمحافظات التى تشهد نشاطا للرياح، مشددا على المواطنين لتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

كما شدد «شعراوي»، على أهمية متابعة القيادات التنفيذية بالمحافظات على مدار اليوم عمليات شفط تراكمات مياه الأمطار، لسرعة سحب المياه، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.