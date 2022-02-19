القاهرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار.. وتوجه تحذيرات للمواطنين

أعلنت محافظة القاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، مع نشر معدات سحب مياه الأمطار من خلال شركة الصرف الصحي.

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالجاهزية القصوى و رفع حالة الطوارئ والاستعداد بجميع احياءالمنطقة الجنوبية تحسبا لتداعيات الامطار والتقلبات الجوية، وذلك فى ضوء حالة عدم الاستقرار الجوية التى تمر بها البلاد و الظروف المناخية السيئة من سقوط الأمطار والعواصف والسيول، وما ترتب علي ذلك من تداعيات وما يتطلبه من جاهزية للحد من آثارها.

التعامل مع تراكمات مياه الأمطار

وأكدت نائب المحافظ فى تعليماتها على سرعة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والتنفيذين والجهات المعنية ومسؤولي المربعات ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بالشوارع، نظرا لما قد تسببه هطول الأمطار الغزيرة والطقس السيئ التي تمر به البلاد من بعض الآثار السلبية مثل تراكمات المياه.

وشددت «عبدالمنعم»، على سرعة شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية ومتابعة تمركز الشفاطات وسيارات رفع مياه الأمطار والطلمبات بمطالع ومنازل الكباري، وكذلك في الأنفاق والمحاور المرورية والأماكن المعروفة بتجمع مياه الأمطار بها، مع الاستمرار في عمليات سحب تراكمات الأمطار والتعامل الفورى مع كل ما يطرأ.

جاهزية بالوعات الأمطار

ودعت نائب المحافظ إلى ضرورة استمرار متابعة جاهزية بالوعات الأمطار والصرف الصحي وتهيئتها، وأيضا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، كما وجهت بضرورة التأكد من مخرات ومجرى السيول ومتابعتها أولا بأول لتسهيل عملية احتواء المياه المتراكمة، إلى جانب القيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الأحياء.

تلقي شكاوى المواطنين

كما ناشدت نائب المحافظ، المواطنين بسرعة التواصل مع غرفة عمليات المنطقة الجنوبية والاحياء والابلاغ عن الشكاوى وكل ما يطرأ من أحداث وتراكمات المياة وأى تطورات تنجم عن حالة الطقس لضمان سرعة الاستجابة لها.

تحذيرات للمواطنين

وأطلقت محافظة القاهرة تحذير للمواطنين بضرورة اتباع عدة إجراءات أثناء العواصف الرعدية وفق توجيهات الأرصاد الجوية للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الأزمات والكوارث، ومنها التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، والابتعاد عن الوقوف تحت الأشجار الكبيرة واللوحات الإعلانية، وترك مسافة بين سيارة وأخرى خلال قيادة السيارة وتجنب السرعات فترة سقوط الأمطار.