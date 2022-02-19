سقوط أمطار غزيرة على الغربية ورفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

شهدت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية حالة من الطقس السيئ وانخفاض في درجات الحرارة، مصحوبة برياح شديدة وتساقط أمطار غزيرة على كل أنحاء المحافظة، ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ، ورفع مياه الأمطار أولا بأول.

حالة الطوارئ

من جانبه، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التعامل مع موجة الطقس السيء وانخفاض درجات الحرارة مع رؤساء المدن والاحياء والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية أولا بأول، موضحا أن غرفة عمليات المحافظة تواصل عملها على مدار الساعة، من أجل تلقى أي شكاوى من المواطنين أو أي بلاغات بشأن الأمطار ويتم التعامل معها بشكل فوري.

وأشار إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها رفعت حالة الطوارئ القصوى في مختلف القطاعات، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وأعلنتها هيئة الأرصاد الجوية منذ أيام.

وأكدت إلى أن المحافظة قررت إلغاء الإجازات في كل الوحدات المحلية والمدن والأحياء، وتم الدفع بكافة سيارات شفط المياه للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار بشكل فوري.

البقاء في المنازل

وناشد محافظ الغربية، المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، وأهاب بالسائقين الالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية، ما يسهل تعامل الجهات المعنية مع مياه الأمطار أولا بأول.

وذكر أن كافة المدن والاحياء والوحدات المحلية ومياه الشرب والصرف الصحى بالغربية دفعت بالسيارات لكسح وشفط مياه الأمطار أولا بأول، من الصباح الباكر، والتمركز في نقاط التمركز المتفق عليها، من أجل التعامل مع موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار أولا بأول.