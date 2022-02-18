الأرصاد تحذر مرضى الصدر والربو من الخروج: غدا السبت ذروة الطقس السيئ

تقلبات في الطقس، تحذيرات من هيئة الأرصاد، استعدادات بدأها الناس مع سوء الأحوال الجوية التي أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عنها بداية من اليوم الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، حيث تشهد العديد من المناطق سقوط أمطار تصل إلى حد السيول.

وفي هذا الصدد، توضح «الوطن» فيما يلي موعد ذروة تقلبات الطقس وأبرز الفئات الممنوعة من الخروج في ظل الطقس السيئ الذي يضرب البلاد بسبب ظاهرة جوية تسمى بـ«الأخدود العلوي».

موعد ذروة تقلبات الطقس

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موعد ذروة تقلبات الطقس ستكون غدا السبت حيث يتعمق المطر لتكون ذروته على شرق البلاد ويصل إلى حد السيول على سيناء والبحر الأحمر خاصة المناطق المجاورة للمرتفعات، لذا حذرت الهيئة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المواطنين الموجودين في تلك المناطق حرصًا على سلامتهم العامة.

ويسود اليوم الجمعة طقس متقلب تغلب عليه انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى أنه طقس غائم في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

الأشخاص الممنوعين من الخروج من المنزل

وحذر خبراء الأرصاد المواطنين من الخروج من منازلهم إلا للضرورة، خاصة أصحاب مرضى الربو والصدر والجيوب الأنفية وأصحاب الأمراض المزمنة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 فبراير

القاهرة الكبرى العظمى 15 والصغرى 10

الوجه البحري العظمى 15 والصغرى 10

السواحل الشمالية العظمى 16والصغرى 12.

جنوب سيناء العظمى 20 والصغرى 14.

شمال الصعيد العظمى 16 والصغرى 09.

جنوب الصعيد العظمى 20 والصغرى 12.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس السبت، سيشهد انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر، ومدن القناة، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الشرقية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، وسيول في سيناء والبحر الأحمر.