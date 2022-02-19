مصدر: توقف حركة الصيد بمواني بورسعيد لسوء الأحوال الجوية

أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري بمحافظة بورسعيد، توقف حركة الصيد وتأثرها بالنوة التي تمر بها المحافظة اليوم، مشيرا إلى أن مراكب الصيد وصلت الرصيف عصر أمس ولن يتم استناف الصيد إلا بعد استقرار الأحوال الجوية.

خطة موسعة للتعامل السريع مع سوء الأحوال الجوية

من جانب آخر، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، أن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة.

انتشار مكثف لسيارات شفط المياه

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة و جاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة ، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة ، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس وغرف العمليات بالمحافظة.

وأشار المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار.

«مياه القناة»: مستمرون في رفع تراكمات مياه الأمطار

وفي نفس السياق، قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، أن سيارات ومعدات الشركة تواصل جهودها لسحب تراكمات مياه الأمطار بمحافظات إقليم القناة الثلاثة في بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والتى تعرضت اليوم لسقوط أمطار تتراوح شدتها بين متوسطة وغزيرة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ والشبكات في منطقة القصاصين مستمرون في رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والجانبية تحت إشراف مباشر من محمود حسونة مدير منطقة القصاصين، كما تستمر جهود الفرق الفنية والطوارئ والشبكات بمحافظة بورسعيد في سحب تجمعات مياه الأمطار من منطقة حي مبارك، وحي الضواحي، والنادي الاجتماعي، بالإضافة الي عدد من المناطق والشوارع الرئيسية والجانبية.