الأرصاد تحذر من تقلبات في الطقس خلال ساعات: الحرارة ستنخفض أكثر (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، مع استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية شديدة البرودة، التي تساعد على انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرد.

طقس شديد البرود ليلا

أشارت عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامية سمر الزهيري ، ببرنامج «هذا الصباح»، المعروض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الطقس سيكون باردا على السواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار.

وأضافت أن دجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ، خلال فترة الليل، ويكون الطقس شديد البرودة على كل مناطق الجمهورية، ويصل ليكون قارص البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

صقيع عند انخفاض الحرارة لأقل من 5 درجات

أوضحت منار غانم، أن الصقيع يتكون على المزروعات عند انخفاض الحرارة لأقل من 5 درجات في أغلب مناطق الجمهورية، وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، بسبب انخفاضات درجات الحرارة التي تصل لتحت الصفر، لافتة إلى أنه مع تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، من المتوقع سقوط الأمطار ما بين خفيفة لمتوسطة على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري.

وتوقعت أن تكون هناك أمطارا خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد خفيفة للقاهرة، مضيفة أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة ضعيفة، لكنها ما زالت موجودة، وستكون غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

تقلبات جديدة في الطقس خلال ساعات

أكدت عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس البارد وانخفاض درجات الحرارة حتى الغد، لكن من يوم الأربعاء القادم سنشهد حالة من التغيرات والتقلبات في حالة الطقس، وانخفاض آخر بدرجات الحرارة، فمتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 13 درجة مئوية، موضحة أن الطقس سيكون أبرد من الأسبوع الماضي، لأن درجات الحرارة انخفضت عن الأسبوع الماضي.