رفع درجة الاستعداد بمحافظة شمال سيناء لمواجهة تقلبات الطقس

قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها، لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة، وتقلبات الطقس.

وأكد محافظ شمال سيناء، على أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن، ومديريات الخدمات، والأجهزة المعنية بالمحافظة، في مواجهة الظروف الجوية، موجها باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

متابعة مستمرة لحالة الطقس بجميع المناطق

من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية، واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية، وعلى رأسها الموارد المائية والري، ووجه سكرتير عام المحافظة بسرعة الإبلاغ الفوري عن أي مواقف طارئة، أو أي أحداث تتعلق بالظروف الجوية إلى غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، على أرقام التليفونات المحددة.

وهبّت مساء اليوم رياح قوية محملة بالأتربة، على جميع المناطق بقرى ومدن شمال سيناء، حيث لوحظ التزام الأهالى البيوت، وخلت الشوارع من المارة في وسط سيناء وبعض الأماكن بقرى الشيخ زويد.

عدم لمس أعمدة الكهرباء

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد طالب المواطنين في بيان سابق له، بعدم لمس أعمدة الكهرباء وقت تساقط الأمطار، والعمل على تجنب الوقوف أسفل اللافتات الكبيرة، تحسبا لوقعها من شدة الرياح، وطالب المحافظ السائقين بالتمهل في القيادة على الطرق السريعة، وخصوصا المناطق ذات الرمال الزاحفة غرب وشرق مدينة بئر العبد.