انطلاق فعاليات منتدى شباب الجيزة في دورته الأولى.. «حلمك فكرة»

أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدورة الأولى لفعاليات منتدى شباب الجيزة بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، والذي يقام بالتعاون بين محافظة الجيزة ووزارة التربية والتعليم، تحت عنوان «حلمك فكرة»، بحضور ومشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من الإدارات التعليمية بالمحافظة، لتعزيز سبل الحوار ومناقشة قضايا التنمية والاطلاع على الآراء والمقترحات من قبل الشباب تجاه أبرز القضايا المجتمعية.

الاهتمام بذوي الهمم ومبادرة «حياة كريمة» وتطوير المناطق العشوائية

وحرص محافظ الجيزة قبل بدء الجلسات الحوارية بتفقد معرض الأنشطة الطلابية، والذي شمل عددا من إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمشروعات العملاقة في شتي المجالات والتي تحققت في عهدة علي مدار السبع سنوات الماضية، وكذلك المبادرات الهادفة ومن ضمنها الاهتمام بذوي الهمم ومبادرة «حياة كريمة»، فضلا عن مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة والمبادرات الصحية.

كما اطلع المحافظ على عدد من الابتكارات الطلابية في مجالات التعليم والبحث العلمي، ومنها تنفيذ مشروع روبوت للكشف عن المعادن والمتفجرات عن طريق خاصية البلوتوث، وكذا منتجات لطلاب الادارات التعليمية.

تنظيم منتدى شبابي أكبر لتوسيع دائرة المشاركة

وأكد محافظ الجيزة عقب تفقد معرض الأنشطة الطلاب، أن المحافظة ستحرص علي تنظيم منتدي شبابي أكبر لتتسع دائرة المشاركة باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة فى النهوض والتنمية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية .

تطوير التعليم وعلاقتة بالتحول الرقمي

كما حرص المحافظ قبل بدء الجلسات الحوارية على تفقد معرض للأنشطة الفنية والثقافية ومنتجات طلاب الإدارات التعليمية.

وبدأت فعاليات المنتدى بتقديم الطلاب لعدد من العروض الفنية التى اتسمت بالطابع الفرعوني، وشهد المنتدى جلسات نقاشية وحوارية تطرقت إلى عدد من القضايا الهامة مثل تطوير التعليم وعلاقتة بالتحول الرقمي والتعليم الفنى الصناعي والزراعي والتنميه وملف ذوى الهمم ورعاية أسر الشهداء وعدد من القضايا الحوارية الأخرى.