غدا انطلاق فعاليات منتدي «حلمك فكرة» بحضور 500 شاب من «تعليم الجيزة»

كشفت محافظة الجيزة عن انطلاق فعاليات منتدى شباب الجيزة، الذي تنظمة المحافظة بالتعاون مع التربية والتعليم تحت عنوان «حلمك فكرة»، بحضور أكثر من 500 شاب من الإدارات التعليمية بالمحافظة، غدا السبت، لتعزيز سبل الحوار ومناقشة قضايا التنمية والاطلاع على الآراء والمقترحات والحلول التي وضعها الشباب، لمواجهة أبرز القضايا المجتمعية، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلي وزارة التربية والتعليم.

الجلسات الحوارية تتضمن عددا من القضايا الهامة

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن برنامج المنتدى سيبدأ فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، في الجلسة الأولى ويتبعه استراحة، ثم استكمال الجلسات الحوارية بمشاركة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للرد على كافة التساؤلات، ويتبعها استراحة بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لافتا إلى أن الجلسات الحوارية تتضمن عددا من القضايا الهامة، والتي تشمل «تطوير التعليم وعلاقته بالتحول الرقمي– التعليم الفني الصناعي قاطرة التنمية– حياة كريمة– ذوي الهمم وما يمكن تحقيقة في ذلك الملف الهام– رعاية أسر الشهداء»، والعديد من القضايا الحوارية الأخرى.

حملات توعوية عن ثقافة الاستهلاك الرشيد

فيما تستعد محافظة الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق حملات توعوية لرفع وعي الأسرة المصرية نحو تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد، والتوعية بأضرار اللجوء إلى الاقتراض والاستدانة، خاصة بالقرى الأكثر فقرا، وعدم المغالاة في تكاليف وأعباء الزواج.

وضع المحاور الرئيسية لدعم الغارمات

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المبادرة تستهدف معالجة بعض الظواهر السلبية ومنها «ظاهرة الغارمات»، في إطار توجهات الدولة بالقضاء على تلك الظاهرة، والتى كانت سببا فى تقييد حريات العديد من السيدات بالسجن نتيجة عدم قدرتهم على سداد الديون، وقامت الدولة بوضع عدة محاور رئيسية لدعم الغارمات، منها «الدعم الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والتدريب» للفئات الأكثر احتياجًا.