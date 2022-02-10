محافظ الجيزة يكرم الطفلة الفائزة بالمسابقة العالمية للقرآن

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الطفلة شيرين محمد عبد الله أمين، البالغة من العمر 11 عاما، لحصولها على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة، في المسابقة العالمية 28 في القرآن الكريم، التي نظمتها وزاره الأوقاف، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومنح راشد، الطفلة شيرين، جهاز لاب توب، وشهادة تقدير، تشجيعا لها على مواصلة التفوق والنجاح، وتقديرا لأدائها المتميز في المسابقة العالمية، وحفظ كتاب الله.

نموذج مشرف لكل أسرة مصرية

هنأ المحافظ الطفلة المتميزة، على نبوغها في حفظ القرآن الكريم، وحصولها على مراكز متقدمة في كل المسابقات المحلية والعالمية، مؤكدا أنها تمثل نموذجا مشرفا لكل أسرة مصرية، وتدعو للفخر والاعتزاز، ويؤكد أن لدينا جيلا قادرا على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

وطالب كل أسرة بالاهتمام بتنمية مهارات ومواهب أبنائها، وتوفير الأجواء المناسبة، لدعمها وتنميتها بالشكل الذي يضمن مشاركتها بفاعلية في كل الفعاليات والأحداث، التي تقام داخليا وخارجيا.

أسرة شيرين تشكر محافظ الجيزة

قدمت أسرة الطالبة المكرمة، الشكر والامتنان لمحافظ الجيزة، على استقباله لهم، وتكريم ابنتهم، ما يمثل دافعا يشجعها على الحفاظ على تميزها وتفوقها، وحفظها لكتاب الله.

وحضر الفعالية هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والشيخ السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف باللمحافظة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.