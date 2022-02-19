الموعد الجديد لمباراة الإياب بين مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

حالة من الترقب تسيطر على جماهير الكورة المصرية استعدادًا لمباراة الإياب في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، ويتساءل البعض عن موعد مباراة الإياب بين مصر والسنغال، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعديل الموعد، في الوقت الذي يسعى فيه الفراعنة للثأر من أسود التيرانجا بعد خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

موعد مباراة مصر والسنغال

ووفقًا لقرار الـ«كاف»، فإنه جرى تأجيل موعد مباراة الإياب المرتقبة بين المنتخبين ليوم واحد، بعد موافقة الاتحاد الأفريقي على طلب اتحاد الكرة المصري لتأجيل مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة 24 ساعة، لتقام المباراة الأولى في مصر يوم الجمعة الموافق 25 مارس المقبل، والإياب في السنغال يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

سبب مطالبة مصر بتأجيل مباراة الإياب

وتقدم اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، بطلب تأجيل مباراة مصر والسنغال في لقاء الإياب لمدة يوم واحد، بسبب صعوية خوض لاعبي منتخب مصر مباراتين في وقت قليل، والسفر الطويل الذي يستمر نحو 6 ساعات إلى العاصمة السنغالية داكار.

وفي مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، قال وليد العطار المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مجلس إدارة اتحاد الكرة يدعم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، من أجل الوصول إلى الحلم بالصعود إلى بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر في شتاء العام الجاري، مبينًا أنه جرى تنفيذ بعض مطالب الجهاز الفني للمنتخب، وسيجري تنفيذ الجزء الباقي في الفترة المقبلة.

يذكر أن منتخب السنغال حصد بطولة أمم أفريقيا بعد فوزه على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.