أحمد عبدالقادر يدخل حسابات كيروش قبل مباراتي مصر والسنغال

يحرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، على الاتصال مع جهازه المعاون، خلال فترة تواجده في البرتغال؛ لقضاء إجازة بعد انتهاء مشوار المنتخب في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، التي أقيمت في الكاميرون، وانتهت بوجود منتخب الفراعنة في المركز الثاني عقب خسارة المباراة النهائية ضد منتخب السنغال عن طريق ركلات الترجيح، وطالب معاونيه بحضور مباريات الدوري؛ للوقوف على مستوى جميع اللاعبين.

ويفتح كيروش، الباب أمام انضمام وجوده جديدة للمنتخب خلال المعسكر المقبل، المقرر انطلاقه في شهر مارس المقبل، لخوض مباراتي السنغال المحدد لهما 24 و29 من الشهر نفسه، ضمن منافسات الجولتين الحاسمتين من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، خاصة أنّه صرح من قبل بأنّ المنتخب ليس حكراً على بعض اللاعبين، وأنّ الباب مفتوح لتواجد أي لاعب يتألق مع ناديه.

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