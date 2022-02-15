رابط حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، لحجز تذاكر المباراة، ومن المقرر أن تنطلق مباراة الذهاب في القاهرة 25 مارس، وتكون مباراة الإياب في السنغال 28 من الشهر نفسه، ويبحث الكثيرون عن رابط حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال، أملا في الذهاب للاستاد ودعم الفراعنة في هذه المباراة المصيرية.

وتهتم بوابة «الوطن»، بشكل دائم ومستمر، بتقديم ما يشغل بال المواطنين والمتابعين والقراء ويبحثون عنه، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال، في السطور التالية:

رابط حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

يتيح موقع تذكرتي إمكانية حجز تذاكر جميع المباريات، ومن المتوقع أن يتم إتاحة حجز مباراة مصر والسنغال في القاهرة قريبا، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يقوم الراغب في حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال بالدخول على موقع «تذكرتي» من هنا.

- يتم اختيار الأيقونة الخاصة بحجز التذاكر بالضغط على «تذاكر المباريات».

- وعند إتاحة حجز مباراة مصر والسنغال تظهر القائمة الخاصة بالمباريات التي يمكن حجز التذاكر لحضورها، وبمجرد ظهورها يتم الضغط على «حجز تذكرة».

- يتم إدخال رقم حساب تذكرتي في الخانة المخصصة لذلك، ثم يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب.

- يتم عرض قائمة بالطرق المتاحة للجمهور لحجز تذاكر مباراة مصر والسنغال للحصول على بطاقة المشجع، التي تمكن الجمهور من الدخول لمدرجات الاستاد.

موعد مباراة مصر والسنغال

من المقرر إقامة مباراة مصر والسنغال 25 مارس في ستاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري كبير، بناء على طلب المدير الفني كارلوس كيروش، كما أعلن المدير الفني إقامة معسكر طويل المدى للاعبي المنتخب تصل مدته إلى 10 أيام متواصلة؛ استعداد للمباراة، التي تفصلها عن لقاء الإياب في السنغال يومين فقط.