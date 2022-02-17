«القابضة للمياه»: مكافآت لطلاب المدرسة الفنية في أسيوط لدعم الابتكار

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها اليوم، إنّ اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ناقش ما تم اتخاذه من قرارات في الاجتماعات المسبقة وما ترتب عليها من تحسين الأداء، وأهم أسس ومعايير سير منظومة العمل داخل مدرسة مياه الشرب، وتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات التي تنص عليها لوائح وضوابط العلمية التعليمية وما يخدم الصالح العام للمدرسة، لتخريج دفعة قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة المدرسة الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة، اليوم، بحضور مسئولي التربية والتعليم ومسؤولي المدرسة الفنية وجهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس أحمد بركات مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة للمياه عبر الـ video conference.

صرف مكافأة للاختراعات والابتكارات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي

وأشارت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في البيان إلى أن الاجتماع تناول آليات تشجيع الطلاب على التفوق والابتكار، وصرف مكافآت للطلاب المتفوقين في الامتحانات الشهرية شرط أن تتعدى نسبة النجاح ٩٥٪، فضلا عن صرف مكافأة للاختراعات والابتكارات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي كما تم تخصيص مكافأة التدريب الصيفي.

الحد من السلوكيات السلبية وتعزيز بيئة التعلم

وأشار البيان إلى أن المدرسة الفنية للمياه تحرص على توفير مناخ مدرسي جيد لأبنائها الطلاب والحد من السلوكيات السلبية وتعزيز بيئة التعلم التي تمكن الطلاب من تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح والذي يعد شرارة الانطلاق للوظائف المهنية المتوفرة في سوق العمل بكفاءة وفاعلية.